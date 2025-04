Δίωξη κατά του Αμερικανού που άφησε αναψυκτικό στην απομονωμένη φυλή του Ινδικού

Ο Αμερικανός τουρίστας που επισκέφθηκε μια απομονωμένη φυλή του Ινδικού ωκεανού και αργότερα συνελήφθη, ενδέχεται να φυλακιστεί για πέντε χρόνια για την απερίσκεπτη εξόρμησή του.

Ο Μιχαΐλο Βικτοροβιτς Πολυάκοφ, ένας Ουκρανοαμερικανός YouTuber και «λάτρης της αδρεναλίνης», πραγματοποίησε την παράνομη επίσκεψη στα νησιά Ανταμάν και Νικομπάρ στις 29 Μαρτίου, όπου άφησε στους κατοίκους του North Sentinel ένα κουτάκι κόκα κόλα διαίτης και μια καρύδα ως φόρο τιμής.

Συνελήφθη από το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών (CID) τη Δευτέρα 31 Μαρτίου, αφού φέρεται να πήγε με μονοθέσιο σκάφος στην απαγορευμένη περιοχή. Μάλιστα, έφτασε στο ίδιο σημείο του νησιού όπου ο Αμερικανός ιεραπόστολος Τζον Άλεν Τσάου χτυπήθηκε με βέλος και αργότερα σκοτώθηκε από τους αυτόχθονες. Ο Τσάου είχε ταξιδέψει παράνομα στο νησί το 2018 με στόχο να προσηλυτίσει τη φυλή στον χριστιανισμό.

Η πρόσβαση στο νησί, το οποίο ανήκει στην Ινδία και βρίσκεται στον κόλπο της Βεγγάλης, είναι αυστηρά απαγορευμένη.

Ο Πολυάκοφ φέρεται να εισήλθε στο North Sentinel χωρίς καμία άδεια.

«Εάν κριθεί ένοχος, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης τριών έως πέντε ετών για παραβίαση του νόμου που απαγορεύει την άνευ αδείας είσοδο στις περιοχές που κατοικούνται από προστατευόμενες φυλές του North Sentinel», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της αστυνομίας των νήσων Ανταμάν και Νικομπάρ.

Το North Sentinel περιγράφεται συχνά ως το «πιο απρόσιτο μέρος στον κόσμο». Είναι ένα από τα νησιά Ανταμάν, ένα ινδικό αρχιπέλαγος στον κόλπο της Βεγγάλης, το οποίο περιλαμβάνει επίσης το South Sentinel.

Ο 24χρονος ταξίδεψε εννέα ώρες με μια μικρή λαστιχένια λέμβο, όπου προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή των ιθαγενών φυσώντας μια σφυρίχτρα και αφήνοντάς τους ένα κουτάκι κόκα κόλα και μια καρύδα ως φόρο τιμής, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αλλά αγνοήθηκε.

Η Survival International, μια ομάδα που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των φυλετικών πληθυσμών, περιγράφει τους Sentinelese ως «τον πιο απομονωμένο ιθαγενή λαό στον κόσμο» που ζει σε ένα νησί περίπου στο μέγεθος του Μανχάταν.

Πιστεύεται ότι υπάρχουν μόνο περίπου 150 από τους Sentinelese.

Τα ταξίδια σε ακτίνα 5,5 χιλιομέτρων από το νησί απαγορεύτηκαν από την κυβέρνηση της Ινδίας το 1956 και η περιοχή έχει οριοθετηθεί ως φυλετικό καταφύγιο. Αυτό γίνεται για να προστατευθούν οι ιθαγενείς από εξωτερικές ασθένειες και να διατηρηθεί ο τρόπος ζωής τους.

Η αστυνομία κατέσχεσε μια κάμερα GoPro από τον Πολυάκοφ, όπου τα πλάνα επιβεβαίωσαν την επίσκεψή του στην απαγορευμένη περιοχή.

Ο λόγος της επίσκεψής του είναι ασαφής. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι ήταν «λάτρης της αδρεναλίνης» και είχε επισκεφθεί το Αφγανιστάν για να συναντήσει μέλη των Ταλιμπάν στο παρελθόν, ανέφεραν οι Times of India.

Ο Πολυάκοφ έχει συνδεθεί με ένα κανάλι στο YouTube με λίγο περισσότερους από 530 συνδρομητές, με κλιπ που περιγράφουν λεπτομερώς τις εμπειρίες του στο Αφγανιστάν.

Υπάρχει μια σειρά έξι τμημάτων με τίτλο «Το ελεγχόμενο από τους Ταλιμπάν Αφγανιστάν μέσα από τα μάτια των Αμερικανών» που δείχνει τον 24χρονο να του δίνουν οι Ταλιμπάν ένα πολυβόλο και να εξερευνά τανκς σοβιετικής εποχής στην περιοχή.

Τα κλιπ αναρτήθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο με τον influencer να επισκέπτεται το Αφγανιστάν, παρά το γεγονός ότι το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έθεσε τη χώρα σε συναγερμό επιπέδου τέσσερα «μην ταξιδεύετε».

Στην αρχή κάθε κλιπ μοιράζεται μια δήλωση αποποίησης ευθυνών ότι «το βίντεο δεν αποτελεί έγκριση οποιουδήποτε συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος, κινήματος ή ιδεολογίας».

«Σε αυτή τη σειρά, κάνω ένα οδικό ταξίδι 3 εβδομάδων σε αυτό που έχει γίνει το μη αναγνωρισμένο Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν μετά τη χαοτική αποχώρηση των ΗΠΑ το 2021 και την ταχεία κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν», εξηγεί ο Πολυάκοφ στη λεζάντα του βίντεο της σειράς.

«Αναγνωρισμένοι ως τρομοκρατική ομάδα από πολλές χώρες, οι Ταλιμπάν διατηρούν ένα αυστηρό θεοκρατικό καθεστώς στο οποίο απαγορεύεται η μουσική, ο χορός, η εκπαίδευση των γυναικών, το καθαρό ξύρισμα, ο έλεγχος των γεννήσεων, ακόμη και η απεικόνιση προσώπων.

Ελάτε μαζί μου καθώς περιηγούμαι σε μια από τις πιο επικίνδυνες και αναμφισβήτητα την πιο συντηρητική χώρα στον κόσμο».

Μετά την παράνομη επίσκεψή του στο North Sentinel, ο influencer εμφανίστηκε για λίγο ενώπιον δικαστή στο Πορτ Μπλερ, την πρωτεύουσα των νήσων Ανταμάν και Νικομπάρ.

«Ο Αμερικανός πολίτης παρουσιάστηκε ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου μετά τη σύλληψή του και τώρα βρίσκεται υπό τριήμερη κράτηση για περαιτέρω ανάκριση», δήλωσε στο AFP ο επικεφαλής της αστυνομίας των Νήσων Ανταμάν και Νικομπάρ, HGS Dhaliwal.

Η εφημερίδα Hindu Times ανέφερε ότι αφού ο Πολυάκοφ έφτασε στη βορειοανατολική ακτή γύρω στις 10 το πρωί της 29ης Μαρτίου, χρησιμοποίησε κιάλια για να επιθεωρήσει την περιοχή, αλλά δεν είδε κανέναν κάτοικο.

Ως εκ τούτου, παρέμεινε στα ανοιχτά για μια ώρα, σφυρίζοντας με σφυρίχτρα για να προσελκύσει την προσοχή, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση.

Αποβιβάστηκε για λίγο, για περίπου πέντε λεπτά, άφησε τις προσφορές στην ακτή, συνέλεξε δείγματα άμμου και κατέγραψε ένα βίντεο πριν επιστρέψει στο σκάφος του, ανέφερε η αστυνομία.

The inhabitants of North Sentinel Island in the Bay of Bengal protect themselves so fiercely that their language is completely undocumented. pic.twitter.com/bp7BdUMME0