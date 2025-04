Αμερικανός συνελήφθη αφού άφησε κουτάκι αναψυκτικού στην πιο απομονωμένη φυλή του κόσμου

Η ινδική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη, 4 Απριλίου, ότι συνέλαβε έναν Αμερικανό τουρίστα ο οποίος πήγε παράνομα σε ένα νησί στο οποίο απαγορεύεται αυστηρά η πρόσβαση, αφήνοντας μια καρύδα και ένα κουτάκι diet coke σε μια φυλή πλήρως αποκομμένη από τον βιομηχανικό κόσμο.

Ο 24χρονος Μιχαΐλο Βικτοροβιτς Πολυάκοφ έφτασε στο απαγορευμένο έδαφος του νησιού North Sentinel σε μια προσπάθεια να συναντήσει τους κατοίκους του, τους Sentinelese, οι οποίοι πιστεύεται ότι αριθμούν μόνο περίπου 150 άτομα.

Με βάση τον νόμο, κανένας άνθρωπος δεν επιτρέπεται να πλησιάσει σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από το νησί, για να προστατευθούν οι ιθαγενείς από εξωτερικές ασθένειες και να διατηρηθεί ο τρόπος ζωής τους. Επιπλέον, οι Sentinelese στο παρελθόν έχουν αντιδράσει ιδιαίτερα επιθετικά στην παρουσία αλλοδαπών στο νησί τους.

«Ο Αμερικανός πολίτης παρουσιάστηκε ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου μετά τη σύλληψή του και τώρα βρίσκεται υπό τριήμερη κράτηση για περαιτέρω ανάκριση», δήλωσε στο AFP ο επικεφαλής της αστυνομίας των Νήσων Ανταμάν και Νικομπάρ, Hargobinder Dhaliwal.

Οι Sentinelese έγιναν για τελευταία φορά πρωτοσέλιδο διεθνώς το 2018, όταν σκότωσαν τον John Allen Chau, έναν 27χρονο Αμερικανό ιεραπόστολο που αποβιβάστηκε παράνομα στην παραλία τους.

Το πτώμα του Chau δεν βρέθηκε και δεν έγιναν έρευνες για τον θάνατό του, λόγω του ινδικού νόμου που απαγορεύει σε οποιονδήποτε να πηγαίνει στο νησί.

To 2006, η οργάνωση Survival International ανακοίνωσε πως η φυλή σκότωσε δυο ψαράδες που παράνομα προσπάθησαν να αποβιβαστούν στο νησί.

Η Ινδία θεωρεί ότι τα ευρύτερα νησιά Ανταμάν και Νικομπάρ είναι στρατηγικά τοποθετημένα σε βασικές παγκόσμιες ναυτιλιακές οδούς. Βρίσκονται πιο κοντά στη Μιανμάρ από ό,τι στην ηπειρωτική Ινδία.

Το Νέο Δελχί σχεδιάζει να επενδύσει τουλάχιστον 9 δισεκατομμύρια δολάρια για να επεκτείνει τις ναυτικές και αεροπορικές βάσεις του στην περιοχή, όπως και τα καταλύματα των στρατευμάτων, το λιμάνι και την κύρια πόλη.

Ο Dhaliwal δήλωσε ότι ο Πολιάκοφ συνέχισε να φυσάει μια σφυρίχτρα στα ανοικτά της ακτής του νησιού North Sentinel για περίπου μια ώρα για να προσελκύσει την προσοχή της φυλής.

«Αποβιβάστηκε για λίγο για περίπου πέντε λεπτά, άφησε τις προσφορές στην ακτή, συνέλεξε δείγματα άμμου και κατέγραψε ένα βίντεο πριν επιστρέψει στο σκάφος του», δήλωσε ο Dhaliwal. «Μια ανασκόπηση του υλικού της κάμερας GoPro έδειξε την είσοδο και την αποβίβασή του στο απαγορευμένο νησί North Sentinel».

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο Πολιάκοφ συνελήφθη αργά τη Δευτέρα, περίπου δύο ημέρες αφότου βγήκε στην ακτή, και είχε προσπαθήσει να επισκεφθεί το νησί προηγουμένως.

The inhabitants of North Sentinel Island in the Bay of Bengal protect themselves so fiercely that their language is completely undocumented. pic.twitter.com/bp7BdUMME0