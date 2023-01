Διάσημος Σέρβος DJ της trance αναγνωρίστηκε ως φερόμενος εγκληματίας πολέμου- Από φωτογραφία του 1992

Ο Σέρβος DJ Srđan Golubović της trance, γνωστός και ως DJ Max, ταυτοποιήθηκε ως φερόμενος εγκληματίας πολέμου που συμμετείχε στη σφαγή της Bijeljina, στον πόλεμο της Βοσνίας, τον Απρίλιο του 1992.

Μια έρευνα του Rolling Stone αναγνώρισε τον Golubović ως το θέμα μιας από τις πιο διάσημες φωτογραφίες από τον πόλεμο της Βοσνίας.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον Αμερικανό φωτορεπόρτερ Ron Haviv και φαίνεται να δείχνει τον Golubović να σηκώνει το πόδι του έτοιμος να κλωτσήσει κάποιους αμάχους, που είναι ξαπλωμένοι στο έδαφος μετά από πυροβολισμό.

Ο Ron Haviv τράβηξε επίσης φωτογραφίες από τις στιγμές πριν και μετά τον πυροβολισμό των αμάχων που απεικονίζονται στη σκηνή. Κατέγραψε επίσης εικόνες που δείχνουν τον Golubović στην Bijeljina την εποχή της σφαγής.

Το Rolling Stone διαπίστωσε ακόμα ότι ο DJ ήταν στο μισθολόγιο στους Τίγρεις του Αρκάν, της σερβικής παραστρατιωτικής ομάδας που πιστεύεται ότι ήταν πίσω από μια σειρά θηριωδιών κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, συμπεριλαμβανομένης της σφαγής στην Bijeljina.

Μόνο ένας από αυτούς, ωστόσο, έχει διωχθεί για εγκλήματα πολέμου. Σύμφωνα με το BalkanInsight, ο Boban Arsic καταδικάστηκε ερήμην στην Κροατία.

Ο Golubović φέρεται να είναι ο DJing από τη δεκαετία του '90 και συμμετείχε στην underground ηλεκτρονική μουσική σκηνή του Βελιγραδίου.

Έχει συμμετάσχει στην trance DJ κολεκτίβα Xperiment και ίδρυσε μια δισκογραφική εταιρεία, την Ultra Groove Records.

Έχει επίσης παίξει σε μερικά από τα μεγαλύτερα κλαμπ και φεστιβάλ της Σερβίας, συμπεριλαμβανομένου του EXIT Festival, όπου εμφανίστηκε για τελευταία φορά το 2016.

Το EXIT Festival είπε στο Rolling Stone ότι διέκοψε τις σχέσεις μαζί του όταν έμαθε ότι φέρεται να εμπλέκεται στον πόλεμο. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε πως «Το EXIT ήταν πάντα κάτι περισσότερο από ένα μουσικό φεστιβάλ, που προάγει τις αξίες της ειρήνης, της αγάπης και της ανεκτικότητας μεταξύ των νέων – αξίες που η περιοχή μας χρειάζεται απεγνωσμένα».

Ο πόλεμος της Βοσνίας έλαβε χώρα στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης μεταξύ 1992 και 1995 και ήταν ένας από τους πιο αιματηρούς πολέμους και γενοκτονίες στη σύγχρονη ιστορία.

Υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν περίπου 100.000 πολίτες ενώ 2 εκατομμύρια εκπατρίστηκαν.

