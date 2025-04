Διαπόμπευση 100 μεταναστών με υπογραφή Τραμπ - Οι αφίσες της ντροπής στον Λευκό Οίκο

Αφίσες με άτομα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι είναι παράτυποι μετανάστες που έχουν συλληφθεί για τη διάπραξη εγκλημάτων, αναρτήθηκαν στον δρόμο του Λευκού Οίκου σήμερα, Δευτέρα 28 Απριλίου.

«Σήμερα το πρωί, οι εικόνες των χειρότερων από τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους μετανάστες που συνελήφθησαν από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκαν στο γρασίδι του Λευκού Οίκου για να τις δει ο κόσμος - υπογραμμίζοντας την πρωτοφανή προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ασφαλίσει την πατρίδα μας και να στείλει αυτούς τους μοχθηρούς εγκληματίες πίσω εκεί όπου ανήκουν», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

Under Joe Biden, criminal illegal aliens called the shots. Under President Trump, it’s a new dawn, a new day, a new life for America — and we're feeling good. 🎶 pic.twitter.com/pD7hf1A07G