Διαδήλωση ισλαμιστών στο Αμβούργο - Κατηγορούν την κυβέρνηση για «εχθρική πολιτική προς το Ισλάμ»

Περισσότερα από 1.000 άτομα διαδήλωσαν στο Αμβούργο εναντίον της «εχθρικής προς το ισλάμ» πολιτικής της Γερμανίας. «Δυσβάσταχτο» χαρακτήρισε το γεγονός η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ και προειδοποίησε τους συμμετέχοντες να μην περάσουν την «κόκκινη γραμμή».

«Είναι δύσκολο να αντέξουμε να παρακολουθούμε μια τέτοια ισλαμιστική διαδήλωση στους δρόμους μας. Είναι θετικό το γεγονός ότι η αστυνομία του Αμβούργου αντιμετώπισε τις παραβάσεις με ισχυρές δυνάμεις και δεν υπήρξαν επεισόδια», δήλωσε η κυρία Φέζερ στην «Tagesspiegel» και τόνισε ότι «πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι κόκκινες γραμμές, οι οποίες βρίσκονται εκεί όπου τελειώνει η εκτεταμένη προστασία της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της έκφρασης - αυτό σημαίνει όχι στην τρομοκρατική προπαγάνδα για την Χαμάς, όχι στην ρητορική μίσους εναντίον των Εβραίων, όχι στη βία».

Germany: "Kaliphate is the solution" poster at demonstration of the Islamist group "Muslim Interactive" in Hamburg.



