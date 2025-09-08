ΔΙΕΘΝΗ
«Δεν με νοιάζει αν είναι έγκλημα πολέμου»: Ο Βανς υπερασπίζεται το φονικό drone strike στην Καραϊβική

Σχολιάζοντας κατά πόσο η αμερικανική επιχείρηση στην Καραϊβική, όπου drone κατέστρεψε ταχύπλοο, σκοτώνοντας έντεκα Βενεζουελάνους, συνιστά έγκλημα πολέμου, ο Βανς απάντησε «Δεν με νοιάζει πώς το αποκαλείτε» «I don’t give a sh*t what you call it»

Φωτ: EPA, αρχείου
«Δεν με νοιάζει αν το λέτε έγκλημα πολέμου». Με αυτή τη φράση ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς προκάλεσε πολιτική θύελλα, υπερασπιζόμενος την αμερικανική επιχείρηση στην Καραϊβική, όπου drone κατέστρεψε ταχύπλοο, σκοτώνοντας έντεκα Βενεζουελάνους που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει «ναρκοτρομοκράτες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προσωπικά την επιχείρηση, σε ανάρτηση στο Truth Social αλλά και σε δηλώσεις στον Λευκό Οίκο. Όπως υποστήριξε, το σκάφος κινούνταν σε διεθνή ύδατα με κατεύθυνση τις Ηνωμένες Πολιτείες, φορτωμένο με ναρκωτικά και με επιβάτες μέλη της διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης Tren de Aragua.

«Με εντολή μου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγμα εναντίον ταυτοποιημένων μελών της συμμορίας», δήλωσε ο πρόεδρος, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφία χαμηλής ανάλυσης που έδειχνε το σκάφος να φλέγεται. Το Πεντάγωνο χαρακτήρισε την επιχείρηση «απόλυτα επιτυχημένη», σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν αμερικανικές απώλειες.

Η ανάρτηση Βανς που προκάλεσε αντιδράσεις

Λίγες ημέρες αργότερα, ο αντιπρόεδρος Βανς δεν περιορίστηκε να υπερασπιστεί την απόφαση του Τραμπ. Αντιθέτως, την ανέδειξε σε παράδειγμα: «Το να σκοτώνεις μέλη καρτέλ που δηλητηριάζουν τους συμπολίτες μας είναι η καλύτερη χρήση του αμερικανικού στρατού», έγραψε στο Χ. Και όταν επικρίθηκε ότι η ενέργεια συνιστά έγκλημα πολέμου, απάντησε ωμά: «Δεν με νοιάζει πώς το αποκαλείτε» («I don’t give a shit what you call it»).

Οι δηλώσεις του, σπάνιες για αξιωματούχο σε τόσο υψηλό επίπεδο, εκλήφθηκαν από πολλούς στην Ουάσιγκτον ως ανοιχτή παραδοχή ότι η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και της δίκαιης δίκης.

Το πλήγμα φαίνεται να εντάσσεται στη στρατηγική Τραμπ για ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στη νότια Καραϊβική. Τις τελευταίες εβδομάδες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει επιπλέον πολεμικά πλοία και χιλιάδες πεζοναύτες στην περιοχή ευθύνης της SOUTHCOM, της Διοίκησης Νοτίου Τομέα.

Αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η γραμμή της κυβέρνησης είναι σαφής: τα καρτέλ θα αντιμετωπίζονται ως «ναρκοτρομοκρατικές οργανώσεις» και θα στοχοποιούνται πριν καν πλησιάσουν το αμερικανικό έδαφος. Ο Βανς, με τις δηλώσεις του, έδωσε το πολιτικό στίγμα αυτής της στρατηγικής.

Αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον

Η ωμή φράση «Δεν με νοιάζει» ξεσήκωσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών. Ο γερουσιαστής Ραντ Πολ επιτέθηκε στον Βανς μέσω Χ, επικαλούμενος το To Kill a Mockingbird («Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια») της Χάρπερ Λι — το εμβληματικό μυθιστόρημα του 1960 που διδάσκει για την αξία της δίκαιης δίκης και την ανάγκη νομικής εκπροσώπησης ακόμη και για τους πιο αδύναμους κατηγορούμενους.

«Ο Τζέι Ντι “Δεν με νοιάζει” Βανς λέει ότι το να σκοτώνεις ανθρώπους που κατηγορείς για έγκλημα είναι η καλύτερη χρήση του στρατού. Διάβασε ποτέ το To Kill a Mockingbird; Αναρωτήθηκε ποτέ τι μπορεί να συμβεί αν ο κατηγορούμενος εκτελείται αμέσως χωρίς δίκη ή υπεράσπιση;» έγραψε ο Πολ, χαρακτηρίζοντας «απερίσκεπτη και αισχρή» τη στάση του αντιπροέδρου.

Η κριτική δεν περιορίστηκε στον τόνο του Βανς. Βουλευτές και νομικοί θέτουν ερωτήματα για τη νομιμότητα της επιχείρησης. Γιατί επιλέχθηκε η άμεση εξόντωση και όχι η σύλληψη, που θα επέτρεπε να δικαστούν οι ύποπτοι; Υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι το σκάφος πράγματι μετέφερε ναρκωτικά και ότι οι επιβαίνοντες ήταν μέλη της Tren de Aragua; Και κυρίως, μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Λευκός Οίκος στην επίκληση «πολεμικών αρμοδιοτήτων» χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου;

