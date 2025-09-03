ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: «Πλήξαμε ταχύπλοο με ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα» – 11 νεκροί

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το σκάφος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα και μετέφερε παράνομες ουσίες από τη Βενεζουέλα με προορισμό τις ΗΠΑ

LifO Newsroom
Φωτ: Donald Trump - Truth Social
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν ταχύπλοο που μετέφερε ναρκωτικά στη νότια Καραϊβική, σκοτώνοντας έντεκα μέλη της βενεζουελάνικης εγκληματικής οργάνωσης Tren de Aragua.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το σκάφος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα και μετέφερε παράνομες ουσίες με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος είπε σε δημοσιογράφους ότι είχε ενημερωθεί προσωπικά από τον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Νταν Κέιν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, τόνισε: «Με εντολή μου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγμα εναντίον ταυτοποιημένων ναρκοτρομοκρατών της συμμορίας Tren de Aragua στην περιοχή ευθύνης της SOUTHCOM. Το αποτέλεσμα ήταν έντεκα νεκροί τρομοκράτες, χωρίς απώλειες για τις δικές μας δυνάμεις». Συνοδεύοντας το μήνυμα δημοσίευσε αεροφωτογραφία χαμηλής ποιότητας που δείχνει ταχύπλοο να τυλίγεται στις φλόγες.

Ο υπουργός Επικοινωνίας της Βενεζουέλας, Φρέντι Νάνιες, αμφισβήτησε τη γνησιότητα του βίντεο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι οι πρώτοι έλεγχοι δεν έδειξαν ίχνη αλλοίωσης, ωστόσο η διαδικασία επαλήθευσης συνεχίζεται.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε δική του ανάρτηση, επιβεβαίωσε το πλήγμα, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για σκάφος που είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και ανήκε σε «ορισμένη ναρκοτρομοκρατική οργάνωση». Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποια ναρκωτικά μετέφερε.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει πολλές λατινοαμερικανικές εγκληματικές οργανώσεις ως τρομοκρατικές, χρησιμοποιώντας το στοιχείο αυτό και ως επιχείρημα για την απέλαση Βενεζουελάνων. Ωστόσο, την Τρίτη εφετείο των ΗΠΑ τον εμπόδισε να επικαλεστεί νόμο του 18ου αιώνα για να επιταχύνει τις απελάσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στη νότια Καραϊβική τους τελευταίους δύο μήνες, στέλνοντας επιπλέον πολεμικά πλοία και χιλιάδες πεζοναύτες. Η κυβέρνηση Τραμπ επαναλαμβάνει ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να εμποδίσει τη διακίνηση ναρκωτικών. «Υπάρχουν κι άλλα πλήγματα που θα ακολουθήσουν», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Βενεζουέλα: Η απάντηση του Μαδούρο

Το Καράκας αντέδρασε έντονα. Ο Νικολάς Μαδούρο προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση επίθεσης, «η χώρα θα μετατραπεί σε δημοκρατία υπό τα όπλα», κάνοντας λόγο για «τη μεγαλύτερη απειλή που έχει γνωρίσει η ήπειρος τα τελευταία εκατό χρόνια».

Παρά την ένταση στις δηλώσεις, ο Λευκός Οίκος δεν έχει κλείσει την πόρτα στη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα. Ο Τραμπ επέτρεψε στην αμερικανική Chevron να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στη Βενεζουέλα, σε συνεργασία με την κρατική PDVSA.

Με πληροφορίες από BBC

