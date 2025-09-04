ΔΙΕΘΝΗ
Νέα εποχή πολέμου κατά των καρτέλ: Οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν τις παραδοσιακές μεθόδους

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν βενεζουελάνικο σκάφος στην Καραϊβική, σκοτώνοντας 11 άτομα - Ο Μαδούρο απειλεί, οι ειδικοί μιλούν για αμφίβολη νομιμότητα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Getty
Η κυβέρνηση Τραμπ κήρυξε την έναρξη μιας νέας και ενδεχομένως αιματηρής εκστρατείας κατά των βενεζουελάνικων καρτέλ, υπερασπιζόμενη την πρωτοφανή στρατιωτική επίθεση εναντίον σκάφους που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, μετέφερε ναρκωτικά.

Η επίθεση στον Καραϊβικό σηματοδοτεί ριζική αλλαγή τακτικής: αντί για τη συνηθισμένη αναχαίτιση και έλεγχο σκαφών από το Ναυτικό και την Ακτοφυλακή, οι ΗΠΑ επέλεξαν να βομβαρδίσουν το ταχύπλοο, σκοτώνοντας, κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, 11 μέλη της συμμορίας Tren de Aragua.

Η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει νομικό υπόβαθρο για την ενέργεια, ενώ ειδικοί στο διεθνές δίκαιο πολέμου εκφράζουν ανησυχίες για τη νομιμότητα της επίθεσης. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ισχυρίστηκε ότι “ήξεραν ακριβώς ποιοι βρίσκονταν στο σκάφος και τι έκαναν”, χωρίς όμως να παρουσιάσει αποδείξεις.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι οι καρτέλ “σταματούν μόνο όταν τα εξουδετερώνουμε”. Παρ’ όλα αυτά, αξιωματούχοι του Πενταγώνου και νομικοί υποστηρίζουν ότι η ανακήρυξη μιας οργάνωσης ως “τρομοκρατικής” δεν αρκεί για να νομιμοποιήσει στρατιωτικά χτυπήματα.

Επιπλέον, πρώην αξιωματούχοι αμφισβητούν αν το σκάφος μετέφερε πράγματι ναρκωτικά, λέγοντας ότι ενδέχεται να επρόκειτο για μεταφορά μεταναστών, καθώς οποιαδήποτε απόδειξη καταστράφηκε με την επίθεση.

Την ίδια στιγμή, ο Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να προκαλέσουν αιματηρό πόλεμο στην Καραϊβική, με στόχο τον έλεγχο του πετρελαίου της χώρας του.

Το Πεντάγωνο, πάντως, ενισχύει την παρουσία του στην περιοχή, στέλνοντας αντιτορπιλικά, αμφίβια πλοία, μαχητικά και πεζοναύτες, σε μια ένδειξη ότι η νέα αυτή εκστρατεία μόλις ξεκινά.

Με πληροφορίες από New York Times

