Με δάκρυα στα μάτια, ο Μέσι αποχαιρέτησε το κοινό της Αργεντινής - Η αινιγματική απάντηση για το Μουντίαλ 2026

Ο Λιονέλ Μέσι γνώρισε αποθέωση στο Μπουένος Άιρες, όπου 80.000 φίλαθλοι γέμισαν το «Μονουμεντάλ» για να τον τιμήσουν στο τελευταίο του παιχνίδι επί αργεντίνικου εδάφους με την εθνική ομάδα.

Ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε», εμφανώς συγκινημένος πριν την έναρξη, δάκρυσε μπροστά στις εξέδρες που φώναζαν το όνομά του και ανάρτησαν γιγαντιαίο πανό προς τιμήν του.

Στον αγώνα με τη Βενεζουέλα, τελευταίο εντός έδρας ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ο Μέσι έκανε το αντίο αξέχαστο σημειώνοντας δύο γκολ στη νίκη με 3-0. Το τρίτο πέτυχε ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Η Αργεντινή έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μέσι: «Είμαι πολύ χαρούμενος, αυτός ήταν ο τρόπος που πάντα ονειρευόμουν να κλείσω εδώ»

Μετά τη λήξη, ο Μέσι επιβεβαίωσε ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι μπροστά στο κοινό της χώρας του. «Υπάρχουν τόσα συναισθήματα, έχω ζήσει τόσα πολλά σε αυτό το γήπεδο. Είναι πάντα χαρά να παίζω στην Αργεντινή με τον κόσμο μας. Είμαι πολύ χαρούμενος, αυτός ήταν ο τρόπος που πάντα ονειρευόμουν να κλείσω εδώ», είπε. «Για πολλά χρόνια είχα την αγάπη της Μπαρτσελόνα, το όνειρό μου ήταν να τη ζήσω κι εδώ, με τον λαό μου. Σήμερα μένω με όλα τα καλά, με όσα καταφέραμε μαζί».

Messi can’t hold back the tears.

Messi loves Argentina.

Messi loves football.

Σχετικά με το αν θα παίξει στο Μουντιάλ του 2026, ο Μέσι κράτησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αλλά με πολλές επιφυλάξεις. «Όπως είπα και παλιότερα, λόγω ηλικίας το πιο λογικό είναι να μην παίξω άλλο Μουντιάλ. Όμως είμαστε σχεδόν εκεί και με συναρπάζει η ιδέα. Προχωράω μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με παιχνίδι. Θα δω πώς θα νιώθω στο τέλος της σεζόν, μετά την προετοιμασία. Αν έχω τη δύναμη, θα το σκεφτώ», δήλωσε.

Ο κάτοχος δύο Κόπα Αμέρικα και του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 παραδέχτηκε ότι η απόφαση θα εξαρτηθεί από την κατάσταση της υγείας και της φυσικής του κατάστασης. «Όταν νιώθω καλά, το απολαμβάνω. Όταν δεν νιώθω, δεν περνάω καλά και προτιμώ να μην είμαι εκεί. Πρέπει να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου», πρόσθεσε.

Η βραδιά αυτή ενίσχυσε τη μοναδική κληρονομιά του Μέσι με την εθνική Αργεντινής. Από το πρώτο του ματς το 2005 μέχρι την κορύφωση με την κατάκτηση του Μουντιάλ στο Κατάρ, η πορεία του συνδέθηκε άρρηκτα με τις ελπίδες και τα όνειρα μιας χώρας.