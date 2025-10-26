Ληστεία στο Λούβρο: Τι γνωρίζουμε για τους δύο συλληφθέντες

Η έρευνα για τη ληστεία στο μουσείο του Λούβρου «κατέγραψε μια μεγάλη πρόοδο», αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις δύο συλλήψεις υπόπτων.

Σχεδόν ακριβώς μία εβδομάδα αφότου τέσσερις άνδρες έκλεψαν οκτώ από τα κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας από το μουσείο του Λούβρου, δύο άνδρες που ήταν ύποπτοι ότι ήταν μέλη της ομάδας, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου.

Επιβεβαιώνοντας εν μέρει πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν από πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Paris Match και Le Parisien, η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό (Laure Beccuau), δήλωσε σήμερα το πρωί ότι «οι ερευνητές της BRB προχώρησαν σε συλλήψεις το βράδυ του Σαββάτου». Σύμφωνα με την Le Monde, ένας από τους δύο υπόπτους είναι Γάλλος υπήκοος, ο άλλος έχει διπλή γαλλο-αλγερινή υπηκοότητα.

Ο δεύτερος ύποπτος συνελήφθη το Σάββατο γύρω στις 10:00 μ.μ. από την BRB και την Ταξιαρχία Έρευνας και Επέμβασης (BRI) στο αεροδρόμιο «Σαρλ ντε Γκολ», καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία. Οι ερευνητές της πρώτης υπηρεσίας, οι οποίοι παρακολουθούσαν τους δύο υπόπτους για κάποιο χρονικό διάστημα με την ελπίδα να εντοπίσουν τα κλοπιμαία και να ταυτοποιήσουν τους συνεργούς τους, επιτάχυναν στη συνέχεια τις επιχειρήσεις τους.

Ο δεύτερος ύποπτος συνελήφθη την ίδια ώρα στο Σεν-Σαιν-Ντενί, σε έναν γαλλικό νομό στα βορειοανατολικά της μητροπολιτικής περιοχής του Παρισιού. Και οι δύο άνδρες, και οι δύο ηλικίας 30 ετών, ήταν γνωστοί στην αστυνομία για κλοπές, δήλωσε μια πηγή στην εφημερίδα Le Monde.

Η κράτησή τους για οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία θα μπορούσε να διαρκέσει έως και 96 ώρες. Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, οι ερευνητές της BRB και της Κεντρικής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την έρευνα, εξακολουθούν να αναζητούν τα λάφυρα, τα οποία εκτιμώνται σε 88 εκατομμύρια ευρώ, και τους άλλους συνεργούς.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νινιέζ (Laurent Nuñez) έδωσε τα «θερμά του συγχαρητήρια στους ερευνητές που εργάστηκαν ακούραστα», μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό X-rated το πρωί της Κυριακής. Στη δήλωσή της, η εισαγγελέας του Παρισιού «εκφράζει τη λύπη» της για την αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών από τον Τύπο, η οποία «μπορεί μόνο να βλάψει τις ερευνητικές προσπάθειες των εκατό περίπου αξιωματούχων, που συμμετείχαν στην αναζήτηση τόσο των κλεμμένων κοσμημάτων όσο και όλων των δραστών». Η δικαστής δήλωσε ότι η εισαγγελία θα δημοσιεύσει «πρόσθετες πληροφορίες» μετά την ολοκλήρωση των πρώτων συνεδριάσεων στην Αστυνομία.

Οι δύο άνδρες θεωρούνται μέλη μιας οργανωμένης συμμορίας που πραγματοποίησε την κινηματογραφική ληστεία την περασμένη Κυριακή το πρωί. Οι δράστες χρησιμοποίησαν γερανοφόρο όχημα (cherry picker) για να προσεγγίσουν ένα παράθυρο της περίφημης Αίθουσας Απόλλωνα (Apollo Gallery), όπου εκτίθενται τα γαλλικά βασιλικά κοσμήματα. Μέσα σε λιγότερο από οκτώ λεπτά, κατάφεραν να σπάσουν τις προθήκες και να αποσπάσουν οκτώ αντικείμενα «ανεκτίμητης αξίας».

Ανάμεσα στα κλοπιμαία περιλαμβάνονταν περιδέραια με ζαφείρια και σμαράγδια, καθώς και μια εντυπωσιακή διαμαντένια καρφίτσα με 2.438 πολύτιμους λίθους. Η αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται σε περίπου 76 εκατομμύρια λίρες. Εννέα αντικείμενα στοχοποιήθηκαν συνολικά, ωστόσο το ένα, η σμαραγδένια κορώνα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, εντοπίστηκε επί τόπου, αν και είχε υποστεί σοβαρές φθορές.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι δράστες διέφυγαν με μοτοσικλέτες, αφήνοντας πίσω τους μόνο θραύσματα γυαλιών και ίχνη λάσπης. Το Λούβρο, που δέχεται έως και 30.000 επισκέπτες την ημέρα, αναγκάστηκε να παραμείνει κλειστό για ώρες, καθώς οι αρχές συγκέντρωναν στοιχεία και βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Οι δύο ύποπτοι βρίσκονται πλέον υπό προσωρινή κράτηση, στο πλαίσιο των ερευνών για «οργανωμένη ληστεία» και «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση». Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, μπορούν να κρατηθούν έως και 96 ώρες προτού παρουσιαστούν ενώπιον δικαστή.

Η εισαγγελέας Μπεκιό δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς για περισσότερες λεπτομέρειες», προσθέτοντας πως περαιτέρω ανακοινώσεις θα γίνουν μετά τη λήξη της προανακριτικής κράτησης. Όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση του Λούβρου εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σύνθετα εγκλήματα τέχνης των τελευταίων ετών, με τις αρχές να παραμένουν σε συναγερμό για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών και, κυρίως, των χαμένων κοσμημάτων.

Με πληροφορίες από Le Monde