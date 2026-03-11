Το βίντεο του ΓΕΣ για την εθελοντική στράτευση γυναικών

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) κυκλοφόρησε βίντεο με στόχο την πρόσκληση των Ελληνίδων για εθελοντική στράτευση.

Από φέτος, γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών, μπορούν να υπηρετούν στον Στρατό Ξηράς εθελοντικά, για 12 μήνες. Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν ως τις 31 Μαρτίου 2026 στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ.

Όπως είχε δηλώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο πιλοτικός στόχος για το 2026 αφορά σε 200 εθελόντριες, ενώ θα εισαχθούν και κίνητρα.

Διαβάστε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Δείτε το βίντεο: