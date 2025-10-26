Ληστεία στο Λούβρο: Εξοργισμένη η εισαγγελέας για την αποκάλυψη των δύο συλλήψεων

Δύο άνδρες συνελήφθησαν από τις γαλλικές αρχές ύστερα από μια τολμηρή ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, κατά την οποία κλάπηκαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας, συμπεριλαμβανομένων και αντικειμένων που ανήκαν στα ιστορικά γαλλικά βασιλικά κοσμήματα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη γαλλική κοινή γνώμη και έχει κινητοποιήσει δεκάδες αστυνομικούς και ερευνητές.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό (Laure Beccuau), επιβεβαίωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις, εκφράζοντας ωστόσο την έντονη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο που διέρρευσε η πληροφορία στα μέσα ενημέρωσης.

«Λυπάμαι βαθιά για τη βεβιασμένη αποκάλυψη αυτής της πληροφορίας από άτομα που γνώριζαν, χωρίς να λάβουν υπόψη την πορεία της έρευνας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «μια τέτοια διαρροή μπορεί μόνο να βλάψει το έργο των περίπου εκατό ερευνητών που εργάζονται για τον εντοπισμό τόσο των κοσμημάτων όσο και όλων των δραστών».

Η εισαγγελέας απέφυγε να αναφέρει τον ακριβή αριθμό των συλληφθέντων, όμως έγινε γνωστό ότι ένας άνδρας συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία. Λίγες ώρες αργότερα, συνελήφθη και δεύτερος ύποπτος στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, και οι δύο άνδρες κατάγονται από το προάστιο Σεν-Σεν-Ντενί, στα βόρεια της γαλλικής πρωτεύουσας.

Οι αστυνομικές αρχές, που παρακολουθούσαν τους υπόπτους για αρκετές ημέρες, φέρονται να έδρασαν άμεσα μόλις διαπίστωσαν ότι ένας εξ αυτών προσπαθούσε να διαφύγει στο εξωτερικό. Η επιχείρηση οργανώθηκε με απόλυτη μυστικότητα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποιο από τα κλεμμένα κοσμήματα έχει ανακτηθεί.

Η ληστεία στο Λούβρο: ένα χτύπημα με χειρουργική ακρίβεια

Οι δύο άνδρες θεωρούνται μέλη μιας οργανωμένης συμμορίας που πραγματοποίησε την κινηματογραφική ληστεία την περασμένη Κυριακή το πρωί. Οι δράστες χρησιμοποίησαν γερανοφόρο όχημα (cherry picker) για να προσεγγίσουν ένα παράθυρο της περίφημης Αίθουσας Απόλλωνα (Apollo Gallery), όπου εκτίθενται τα γαλλικά βασιλικά κοσμήματα. Μέσα σε λιγότερο από οκτώ λεπτά, κατάφεραν να σπάσουν τις προθήκες και να αποσπάσουν οκτώ αντικείμενα «ανεκτίμητης αξίας».

Ανάμεσα στα κλοπιμαία περιλαμβάνονταν περιδέραια με ζαφείρια και σμαράγδια, καθώς και μια εντυπωσιακή διαμαντένια καρφίτσα με 2.438 πολύτιμους λίθους. Η αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται σε περίπου 76 εκατομμύρια λίρες. Εννέα αντικείμενα στοχοποιήθηκαν συνολικά, ωστόσο το ένα, η σμαραγδένια κορώνα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, εντοπίστηκε επί τόπου, αν και είχε υποστεί σοβαρές φθορές.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι δράστες διέφυγαν με μοτοσικλέτες, αφήνοντας πίσω τους μόνο θραύσματα γυαλιών και ίχνη λάσπης. Το Λούβρο, που δέχεται έως και 30.000 επισκέπτες την ημέρα, αναγκάστηκε να παραμείνει κλειστό για ώρες, καθώς οι αρχές συγκέντρωναν στοιχεία και βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νινιέζ, συνεχάρη μέσω κοινωνικών δικτύων τις αστυνομικές δυνάμεις για τη «σκληρή και αδιάκοπη δουλειά τους», τονίζοντας παράλληλα ότι «οι έρευνες πρέπει να συνεχιστούν με σεβασμό στην εμπιστευτικότητα της δικαστικής διαδικασίας».

Οι δύο ύποπτοι βρίσκονται πλέον υπό προσωρινή κράτηση, στο πλαίσιο των ερευνών για «οργανωμένη ληστεία» και «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση». Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, μπορούν να κρατηθούν έως και 96 ώρες προτού παρουσιαστούν ενώπιον δικαστή.

Η εισαγγελέας Μπεκιό δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς για περισσότερες λεπτομέρειες», προσθέτοντας πως περαιτέρω ανακοινώσεις θα γίνουν μετά τη λήξη της προανακριτικής κράτησης. Όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση του Λούβρου εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σύνθετα εγκλήματα τέχνης των τελευταίων ετών, με τις αρχές να παραμένουν σε συναγερμό για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών και, κυρίως, των χαμένων κοσμημάτων.

Με πληροφορίες από Parisien, Le Figaro