«Δεν είμαι homeless βέβαια!»: Ο Κέβιν Σπέισι απαντά στις αναφορές ότι είναι «άστεγος»

Ο Κέβιν Σπέισι επανήλθε δημόσια για να αποσαφηνίσει τις αναφορές ότι είναι άστεγος, οι οποίες κυκλοφόρησαν ευρέως μετά από πρόσφατη συνέντευξή του στην Telegraph.

Ο 66χρονος ηθοποιός υποστηρίζει ότι ο τίτλος και ο τρόπος παρουσίασης του άρθρου διαστρέβλωσαν όσα πραγματικά είπε.

Ο Σπέισι μίλησε για τα χρόνια που ακολούθησαν τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση, από τις οποίες τελικά αθωώθηκε τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αναφέρθηκε στις οικονομικές πιέσεις και στην έλλειψη επαγγελματικών προοπτικών που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια, λέγοντας ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του λόγω των «τεράστιων εξόδων» και ότι ζει κυρίως σε ξενοδοχεία και Airbnb, «όπως όταν ξεκινούσε την καριέρα του».

Σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Σπέισι τόνισε ότι δεν είναι άστεγος «με την καθιερωμένη έννοια του όρου».

«Δεν συνηθίζω να διορθώνω τα ΜΜΕ — αν το έκανα, δεν θα μου έμενε χρόνος για τίποτα άλλο», ανέφερε. «Αλλά επειδή πολλοί άνθρωποι επικοινώνησαν για να ρωτήσουν αν είμαι καλά ή για να μου προσφέρουν στέγη, θεώρησα ότι έπρεπε να το ξεκαθαρίσω».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι αυτό που είπε στη συνέντευξη αφορούσε τη συχνή μετακίνηση λόγω δουλειάς: «Απλώς ανέφερα ότι ταξιδεύω συνεχώς και μένω σε ξενοδοχεία και Airbnb. Δεν είπα ποτέ ότι ζω στον δρόμο. Θα ήταν παραπλανητικό να αφήσω τον κόσμο να πιστεύει κάτι τέτοιο».

Ο ηθοποιός προσέθεσε ότι πολλοί άνθρωποι είναι πραγματικά άστεγοι ή αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική ανασφάλεια: «Η σκέψη μου είναι σε αυτούς».

Κριτική του Κέβιν Σπέισι προς την Telegraph

Ο Σπέισι άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η συνέντευξη: «Ήταν λυπηρό που η Telegraph υπονόμευσε το ίδιο της το ρεπορτάζ με έναν τίτλο που γνώριζε ότι ήταν παραπλανητικός, απλώς για τα κλικ», δήλωσε.

Υπογράμμισε ότι το περιεχόμενο της συνέντευξης αποτυπώνει καθαρά πως δεν ισχυρίστηκε ότι είναι άστεγος, αλλά ότι βρίσκεται σε συνεχή μετακίνηση όσο προσπαθεί να ξαναχτίσει την καριέρα του.

Μετά την αθώωσή του, ο Σπέισι προσπαθεί να επανακτήσει επαγγελματικό έδαφος. Όπως είπε, το τρέχον έτος είναι από τα πιο δημιουργικά για τον ίδιο μετά από μια μακρά περίοδο αποχής από τα φώτα της δημοσιότητας. «Εργάζομαι σχεδόν αδιαλείπτως φέτος και είμαι βαθιά ευγνώμων γι’ αυτό», σημείωσε.

