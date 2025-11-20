ΔΙΕΘΝΗ
Κέβιν Σπέισι: «Δεν έχω πια σπίτι» αποκάλυψε μετά τις υποθέσεις για σεξουαλική επίθεση

Ο Κέβιν Σπέισι παραδέχθηκε ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του στη Βαλτιμόρη

LifO Newsroom
Ο Κέβιν Σπέισι / EPA
Ο Κέβιν Σπέισι (Kevin Spacey), σε νέα του συνέντευξη, δήλωσε πως βρίσκεται πλέον σε κατάσταση οικονομικής εξαθλίωσης, σε σημείο που δεν διαθέτει ούτε μόνιμη κατοικία, έπειτα από τα επτά χρόνια καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις, και δικαστικών υποθέσεων, απόρροια αυτών.

Ο 65χρονος ηθοποιός, μιλώντας στην Telegraph, παραδέχθηκε ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του στη Βαλτιμόρη, όπου ζούσε επί 12 χρόνια, γιατί δεν έχει εισοδήματα: «Στην κυριολεξία δεν έχω σπίτι», είπε, τονίζοντας ότι το κόστος των σκανδάλων ήταν «αστρονομικό».

Ο Κέβιν Σπέισι έχασε το 2017 το πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «House of Cards» μετά τις κατηγορίες του Άντονι Ραπ για σεξουαλική επίθεση. Αν και κρίθηκε αθώος τόσο στη μήνυση του Ραπ όσο και στη μεγάλη ποινική υπόθεση στο Λονδίνο, όπου αντιμετώπιζε κατηγορίες για παρενόχληση πολλών ανδρών, η δημόσια εικόνα του δεν ανέκαμψε ποτέ.

Ο Κέβιν Σπέισι / EPA

Κέβιν Σπέισι: «Ζω σε ξενοδοχεία και Airbnb»

Ο ηθοποιός περιέγραψε ότι σήμερα «ζει, όπως στην αρχή της καριέρας του», κυκλοφορώντας όπου υπάρχει δουλειά, με όλα του τα υπάρχοντα σε αποθήκη. «Ζω σε ξενοδοχεία και Airbnb. Πηγαίνω όπου υπάρχει δουλειά. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν έχω χρεοκοπήσει», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, μιλώντας στον Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν, είχε αποκαλύψει ότι το σπίτι του στη Βαλτιμόρη βγήκε σε πλειστηριασμό, καθώς χρωστούσε εκατομμύρια.

Παρά τις αθωωτικές αποφάσεις, η σκιά των κατηγοριών εξακολουθεί να βαραίνει τον Σπέισι, ο οποίος παραμένει αποκλεισμένος από το Χόλιγουντ και προσπαθεί να ξαναχτίσει, από το μηδέν, τη ζωή και την καριέρα του.

Με πληροφορίες από TMZ

LIFO NEWSROOM
 
 