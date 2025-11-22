Κέβιν Σπέισι: «Είμαι ομοφυλόφιλος, απολαμβάνω την παρέα των ανδρών»

Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός Κέβιν Σπέισι, βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στην Κύπρο, με αφορμή μια προγραμματισμένη του εμφάνιση σε νυχτερινό κέντρο στη Λεμεσό.

Ωστόσο, κατά την παραμονή του στη χώρα ο Κέβιν Σπέισι έδωσε μία ιδιαίτερα εξομολογητική συνέντευξη στην εκπομπή «Ήρθε και έδεσε», με τη δημοσιογράφο Άννα Κριθ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλική του ταυτότητα, ενώ απάντησε και στο ενδεχόμενο ενός γάμου.

«Είμαι ομοφυλόφιλος. Απολαμβάνω την παρέα των ανδρών. Νομίζω, ξέρετε, όσον αφορά το να είσαι σε μια σχέση, θα ήθελα πολύ να είμαι, αλλά είχα πολλά πράγματα στα οποία έπρεπε να επικεντρωθώ τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια και ο έρωτας δεν ήταν πραγματικά ένα από αυτά, αλλά ανυπομονώ για νέα ξεκινήματα με πολλούς τρόπους», ανέφερε αρχικά. «Λατρεύω τα παιδιά και έχω μια τόσο καλή σχέση με την ανιψιά μου, τον ανιψιό μου και τα παιδιά τους. Ναι, είναι κάτι που σίγουρα σκέφτομαι και θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει αλλά θα σε κρατάω ενήμερη», συνέχισε.

Υπενθυμίζεται πως ο ηθοποιός έχει ουσιαστικά απομονωθεί από τη βιομηχανία από το 2017, όταν ο ηθοποιός Άντονι Ραπ τον κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση όταν ήταν 14 ετών, ενώ ακολούθησαν και άλλες καταγγελίες από άντρες.

Το 2023 κρίθηκε αθώος από 9 κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν και το 2025 κατατέθηκε νέα μήνυση εναντίον του.