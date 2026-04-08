«Δεν το βλέπουμε συχνά, κραυγές χαράς στο Χιούστον» - Ευχάριστα νέα από τους αστροναύτες του Artemis II

«Αυτές ήταν σίγουρα λάμψεις από πρόσκρουση στη Σελήνη. Και ο Τζέρεμι (Χάνσεν) μόλις είδε άλλη μία», ανέφερε ο Ριντ Γουάιζμαν, διοικητής της αποστολής Artemis II, καθώς ο ίδιος και η ομάδα του βρίσκονταν στο ιστορικό ταξίδι τους γύρω από τη Σελήνη.

«Εκπληκτικό», σχολίασε με τη σειρά της η Κέλσι Γιανγκ, επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας της αποστολής, καθώς παρακολουθούσε το διαστημικό σκάφος από τη Γη.

«Δεν ξέρω αν περίμενα να δει το πλήρωμα κάτι τέτοιο σε αυτή την αποστολή, οπότε μάλλον είδατε την έκπληξη και το σοκ στο πρόσωπό μου», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου την επόμενη μέρα.

Όπως τόνισε, ακούστηκαν «κραυγές χαράς» από τους επιστήμονες της ομάδας της NASA στο Χιούστον, όταν το πλήρωμα περιέγραψε τις λάμψεις φωτός που προκλήθηκαν από την πρόσκρουση μετεωριτών.

Artemis II: «Δεν το έχουμε ξαναδεί»

Το φαινόμενο είναι «κάτι που δεν έχουμε δει συχνά», εξήγησε στο AFP η εφεδρική αστροναύτης της αποστολής, Τζένι Γκίμπονς, τονίζοντας, ότι «ήταν επιστημονικά πολύ σημαντικό για εμάς, οπότε το γεγονός ότι είδαν τέσσερις ή πέντε ήταν πραγματικά εξαιρετικό».

Ενώ οι αστροναύτες κατευθύνονταν πίσω προς τη Γη, η NASA έκανε ερωτήσεις για τις προσκρούσεις που παρατήρησαν κατά τη διάρκεια της πολύωρης παρατήρησης.

«Ήταν παρατεταμένες; Και παρατηρήσατε κάποιο χρώμα;» ρώτησε η Γιανγκ.

«Ήταν σαν μια μικροσκοπική κουκκίδα φωτός. Υποψιάζομαι ότι υπήρχαν και περισσότερες», ήταν η απάντηση.

«Θα έλεγα ότι διήρκεσαν ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, σαν το πιο γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο του κλείστρου μιας κάμερας», πρόσθεσε ο Γουάιζμαν, σημειώνοντας ότι οι λάμψεις ήταν «λευκές έως γαλαζόλευκες».

«Για μένα δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι το βλέπαμε και το βλέπαμε όλοι», πρόσθεσε.

Φέρεται να αναφέρθηκαν συνολικά έξι προσκρούσεις μετεωριτών στην επιφάνεια της Σελήνης.

Οι συνεργάτες των αστροναυτών τώρα καλούνται να αντιστοιχίσουν αυτές τις παρατηρήσεις με δεδομένα από δορυφόρο που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. «Προσωπικά με εκπλήσσει ότι είδαν τόσες πολλές, αν και είχαν εκπαιδευτεί να τις εντοπίζουν», σύμφωνα με όσα δήλωσε επικεφαλής της Planetary Society, κατά τον οποίο, η αξία αυτών των περιγραφών είναι μεγάλη. Με αυτές τις περιγραφές, η επιστημονική κοινότητα μπορεί να αποκτήσει μια εικόνα για τη συχνότητα των προσκρούσεων.



Με πληροφορίες από AFP, ΕΡΤ