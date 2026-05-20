Final 4 Euroleague 2026: Τα μέτρα που θα ισχύσουν από την Πέμπτη έως τη Δευτέρα

Ενόψει της διεξαγωγής του EuroLeague Final Four Athens 2026, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοίνωσε την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας από τις 6 το πρωί της 21ης Μαΐου έως και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας για τη διοργάνωση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου Μπένση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, Αντήνορος και Ριζάρη.

Όπως επισημαίνεται, το μέτρο επιβάλλεται λόγω της αυξημένης παρουσίας φιλάθλων, αποστολών ομάδων, επισήμων και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, με στόχο την αποτροπή επεισοδίων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, ενδεχόμενες συναθροίσεις ή πορείες στην περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, με προβλήματα στην κυκλοφορία, στην πρόσβαση πολιτών σε υπηρεσίες, επιχειρήσεις και χώρους φιλοξενίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει ότι το μέτρο έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και εφαρμόζεται μόνο στην απολύτως αναγκαία περιοχή για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του "EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026" η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, από την 06.00΄ ώρα της 21-5-2026 έως και την 06.00΄ώρα 25-5-2026 και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη-Πλουτάρχου -Υψηλάντου - Μονής Πετράκη - Ραβινέ- Βλαδίμηρου Μπένση-Παπαδιαμαντοπούλου - Αλκμάνος - Ίωνος Δραγούμη - Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου - Αντήνορος-Ριζάρη.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται κατ' εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και ερείδεται σε ειδική, συγκεκριμένη και επαρκώς τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου, σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους χώρους ενδιαφέροντος της εν θέματι αθλητικής διοργάνωσης, καθώς και το χρονικό διάστημα διάρκειας της.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του "EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026" αναμένεται αυξημένη παρουσία φιλάθλων, αποστολών ομάδων, επισήμων και λοιπών εμπλεκομένων προσώπων στο κέντρο της Αθήνας και ιδίως στην ανωτέρω οριοθετημένη περιοχή.

Η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων ή μηχανοκίνητων πορειών στην εν λόγω περιοχή δύναται να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια λόγω της πιθανότητας συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού προσώπων και εκδήλωσης αντιπαραθέσεων ή επεισοδίων.

Παράλληλα, τυχόν συναθροίσεις ή μηχανοκίνητες πορείες δύνανται να επιφέρουν σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, ιδίως με παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, δυσχέρανση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, κατοικίες και χώρους φιλοξενίας καθώς και με επιβάρυνση της ομαλής λειτουργίας της πόλης.

Το μέτρο κρίνεται πρόσφορο και αναγκαίο, διότι ηπιότερα μέτρα δεν επαρκούν για την αποτελεσματική πρόληψη των ανωτέρω κινδύνων ενώ είναι αναλογικό, καθώς έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, αφορά συγκεκριμένα οριοθετημένη περιοχή και περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο χώρο και χρόνο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της κοινωνικοοικονομικής ζωής».