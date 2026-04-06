Σελήνη: Φωτογραφία της NASA με την «ορατή πλευρά» της - Έρχεται ρεκόρ απόστασης από τη Γη

Οι αστροναύτες που επέβαιναν στο διαστημόπλοιο Orion της NASA «τράβηξαν» σήμερα, Δευτέρα (4/6), φωτογραφία με ορατή πλευρά της Σελήνης.

Η εικόνα δείχνει σκοτεινές περιοχές στο κέντρο και στα δεξιά -πρόκειται για αρχαίες ροές λάβας- που αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της πλευράς του φεγγαριού, δηλαδή εκείνης που είναι πάντα στραμμένη προς τη Γη.

Στη φωτογραφία διακρίνεται επίσης, στο αριστερό άκρο, ένα μικρό τμήμα της «αθέατης» πλευράς της Σελήνης, πέρα από τη σκοτεινή περιοχή που αντιστοιχεί στη λεκάνη Orientale, έναν κρατήρα σχεδόν 1.000 χιλιομέτρων σε διάμετρο, ο οποίος εκτείνεται τόσο στην ορατή όσο και στην αθέατη πλευρά και είναι εν μέρει ορατός από τη Γη.

Εικόνα της Σελήνης από το διαστημόπλοιο Orion / NASA

Σελήνη: Το πλήρωμα του Artemis II έτοιμο για τη διέλευση

Η εικόνα, σύμφωνα με τη NASA, τραβήχτηκε από το διαστημόπλοιο Orion, στο πλαίσιο της αποστολής Artemis II.

Το Orion, με τους τέσσερις αστροναύτες, εισήλθε στη σφαίρα βαρυτικής επιρροής της Σελήνης στις 6 Απριλίου, στις 00:37 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), σηματοδοτώντας το σημείο όπου η βαρυτική έλξη της Σελήνης υπερίσχυσε εκείνης της Γης.

Το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης θα πραγματοποιηθεί κατά την έκτη ημέρα της αποστολής, όταν το σκάφος θα περάσει από την αθέατη πλευρά της Σελήνης πριν ξεκινήσει την επιστροφή του προς τη Γη. Περίπου μία ώρα μετά την είσοδο στη βαρυτική επιρροή της Σελήνης, η αστροναύτης Christina Koch δήλωσε: «Τώρα πέφτουμε προς τη Σελήνη αντί να απομακρυνόμαστε από τη Γη. Είναι ένα εκπληκτικό ορόσημο!»

Το πλήρωμα της αποστολής, οι Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch από τη NASA, μαζί με τον Jeremy Hansen από την καναδική υπηρεσία διαστήματος, ετοιμάζεται για τη διέλευση γύρω από τη Σελήνη, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά με ανθρώπους μετά το 1972 και την αποστολή Apollo 17.

Σελήνη: Καταρρίπτουν το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης που έχει διανύσει άνθρωπος από τη Γη

Οι αστροναύτες ξύπνησαν σε απόσταση περίπου 30.300 χιλιομέτρων από τη Σελήνη, συνοδευόμενοι από μουσική και ένα ηχογραφημένο μήνυμα του θρυλικού αστροναύτη, Τζιμ Λόβελ, πριν τον θάνατό του το 2025.

Στο μήνυμά του ανέφερε: «Καλώς ήρθατε στη γειτονιά μου… Είναι μια ιστορική ημέρα. Μην ξεχάσετε να απολαύσετε τη θέα».

Στις 13:56 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), το πλήρωμα αναμένεται να καταρρίψει το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης που έχει διανύσει ποτέ άνθρωπος από τη Γη, ξεπερνώντας εκείνο της αποστολής Apollo 13.

Η μέγιστη απόσταση θα φτάσει περίπου τα 406.700 χιλιόμετρα από τη Γη.

Με πληροφορίες από NASA