Σελήνη: Η πρώτη φωτογραφία από την «αθέατη πλευρά» της

Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε την πρώτη φωτογραφία που έχει ληφθεί από την «αθέατη» πλευρά της Σελήνης, προσφέροντας μια σπάνια, για τα δεδομένα, ματιά σε ένα σημείο που δεν είναι ορατό από τη Γη.

Η εικόνα καταγράφηκε από το διαστημόπλοιο Orion της NASA, τη στιγμή που η Γη «χανόταν» πίσω από τον ορίζοντα της Σελήνης, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II έγραψαν ιστορία, φτάνοντας στο πιο μακρινό σημείο από τη Γη που έχει βρεθεί ποτέ ανθρώπινο πλήρωμα.

EARTHSET.

April 6, 2026.



Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Σελήνη: Οι αστροναύτες της Artemis II παρατήρησαν και ηλικακή έκλειψη

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής διέλευσης γύρω από τη Σελήνη, το πλήρωμα είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει περιοχές της «αθέατης» πλευράς που δεν είχαν δει ποτέ ξανά άνθρωποι, ενώ η αποστολή περιλάμβανε και την παρατήρηση μιας ηλιακής έκλειψης.

Η φωτογραφία της έκλειψης, που επίσης δημοσιεύτηκε, περιγράφεται ως «μια θέα που ελάχιστοι άνθρωποι στην ιστορία είχαν την ευκαιρία να αντικρίσουν».

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026.



Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Σελήνη: Οι αστροναύτες του Artemis II επιστρέφουν στη Γη

Η αποστολή Artemis II έσπασε το ρεκόρ του Apollo 13 και οι αστροναύτες έφτασαν πιο μακριά από τη Γη από ποτέ.

Οι αστροναύτες που συμμετέχουν, είναι τρεις από τις ΗΠΑ, οι Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Ριντ Γουάιζμαν, καθώς και ένας συνάδελφός τους από τον Καναδά, ο Τζέρεμι Χάνσεν. Σε μήνυμά του, ο Γκλόβερ είπε: «Με αγάπη, από τη Σελήνη».

Το πλήρωμα του Artemis II κατευθύνεται προς τη Γη «μετά από μια σεληνιακή πτήση και μια ηλιακή έκλειψη», μεταδίδει το BBC, σχολιάζοντας πως ήταν μια ιστορική μέρα για το πλήρωμα του Artemis II, το οποίο κατευθύνεται τώρα προς τη Γη μετά την ολοκλήρωση μιας πτήσης κοντά στη Σελήνη.

Το πλήρωμα του Artemis II έσπασε το ρεκόρ για την πιο μακρινή απόσταση που έχουν κάνει ποτέ οι άνθρωποι από τη Γη. Το προηγούμενο ρεκόρ των 248.655 μιλίων (400.171 χλμ.) από τη Γη είχε σημειωθεί από το πλήρωμα του Apollo 13 το 1970.

Το διαστημόπλοιο «Ωρίων» πέρασε στη συνέχεια πίσω από τη Σελήνη, χάνοντας προσωρινά την επαφή με τη NASA. Η διακοπή ήταν αναμενόμενη και διήρκεσε περίπου 40 λεπτά.

«Χιούστον, Integrity, έλεγχος επικοινωνίας», ήταν τα πρώτα λόγια της ειδικού της αποστολής Κριστίνα Κοχ όταν αποκαταστάθηκε η επαφή, η οποία είπε επίσης, ότι ήταν «τόσο υπέροχο που άκουσα ξανά τη Γη».

Το πλήρωμα είχε επίσης, ένα σύντομο διάλειμμα πριν από την παρατήρηση της ολικής ηλιακής έκλειψης, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα. Οι αστροναύτες αφιέρωσαν αυτόν τον χρόνο τραβώντας φωτογραφίες και λέγοντας στην επιστημονική ομάδα στο Χιούστον τι μπορούσαν να δουν, σημειώνοντας ότι «δεν υπήρχαν αρκετά επίθετα» για να περιγράψουν τη «σουρεαλιστική» εμπειρία.

Καθώς οι τέσσερις αστροναύτες ξεκίνησαν τη διαδικασία αποστολής όλων των δεδομένων τους από τις τελευταίες επτά ώρες παρατήρησης στη Γη, συνομίλησαν επίσης, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η αποστολή σας ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή της Αμερικής στην επιφάνεια της Σελήνης πολύ σύντομα» είπε ο Τραμπ στους αστροναύτες.

Με πληροφορίες από Sky News