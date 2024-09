Δεκάδες άμαχοι νεκροί από νέο βομβαρδισμό του Ισραήλ σε καταυλισμό προσφύγων στη Γάζα

Δεκάδες άμαχοι είναι οι νεκροί από τον βομβαρδισμό προσφυγικού καταυλισμού στη Γάζα, μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Οι αρχές της Γάζας δήλωσαν ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν, όταν πύραυλοι έπληξαν μια θεωρούμενη ασφαλή ζώνη που προοριζόταν για εκτοπισμένους. Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι στόχευε στελέχη της Χαμάς.

Facebook Twitter Οι ισραηλινοί πύραυλοι δημιούργησαν τεράστιους κρατήρες στον καταυλισμό / Φωτογραφία: EPA

Η ισραηλινή επίθεση στο Mawasi, έναν παράκτιο προσφυγικό καταυλισμό με σκηνές στη νότια Γάζα - που οι ίδιες ισραηλινές δυνάμεις είχαν ορίσει ως ανθρωπιστική ζώνη - προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων, ενώ τουλάχιστον 60 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην Washington Post ένας αξιωματούχος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, Mohammed al-Mughair.

Facebook Twitter Οι πρόσφυγες αναζητούν τώρα νέο, ασφαλή χώρο να μετεγκατασταθούν / Φωτογραφία: EPA

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν ότι έπληξαν ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς που λειτουργούσε εκεί - έναν ισχυρισμό που η Χαμάς αρνείται.

Facebook Twitter Τουλάχιστον 15 άτομα αγνοούνται στα χαλάσματα / Φωτογραφία: EPA

Τρεις μεγάλοι κρατήρες στον καταυλισμό από τους πυραύλους του Ισραήλ

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν την περιοχή με περίπου πέντε πυραύλους στη μέση της νύχτας, αφήνοντας τρεις μεγάλους κρατήρες μέσα στον καταυλισμό. Ασθενοφόρα επλήγησαν από το χτύπημα, σύμφωνα με έναν άλλο εκπρόσωπο της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, που μίλησε στην Post. Το χτύπημα πραγματοποιήθηκε κοντά στο Βρετανικό Νοσοκομείο, πρόσθεσε ο ίδιος. Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να εργάζονται για να ανακτήσουν 15 αγνοούμενους, είπε ο al-Mughair.

Το Mawasi - μια απομακρυσμένη περιοχή άμμου και ανοιχτής παραλίας - βρίσκεται ανάμεσα στο Καν Γιουνίς και τη Ράφα και έχει κηρυχτεί εδώ και μήνες ως ασφαλής ζώνη από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εν μέσω εντολών εκκένωσης και έντονων μαχών. Τον περασμένο Ιούλιο, ισραηλινό χτύπημα στην περιοχή σκότωσε τουλάχιστον 90 ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Το Ισραήλ είχε πει και πάλι τότε ότι στόχευε τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ στην επίθεση, έναν ισχυρισμό που η Χαμάς επίσης αρνήθηκε.

The Israeli army committed tonight a new massacre against the civilian Palestinians who shelter in tents in Khan younes Mawasi area which was declared by the Israeli army as a safe humanitarian area.

100civilians including many children and women were killed or injured in the… pic.twitter.com/61vwZKcVfR — Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) September 10, 2024

One of the craters caused by the bombs dropped by Israelis to commit the new Mawasi refugee camp massacre.



I haven’t seen such a massive crater since the occupation launched its genocidal war on Gaza.



This is unreal. Entire Palestinian families have been wiped out. pic.twitter.com/kPqTjp2vWr — Hussein (@EyesOnSouth1) September 9, 2024

Searches continue for missing Palestinians buried underground after Israeli airstrikes targeted the Mawasi area in Khan Younis, killing at least 40 Palestinians and injuring 60 others. pic.twitter.com/F0GDyLOeUM — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) September 10, 2024

Τουλάχιστον 40.988 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 94.825 έχουν τραυματιστεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών, αλλά λέει ότι η πλειονότητα των νεκρών είναι γυναίκες και παιδιά. Το Ισραήλ εκτιμά ότι περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 300 στρατιώτες, και λέει ότι 340 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της στρατιωτικής της επιχείρησης στη Γάζα.

Facebook Twitter Ο καταυλισμός που χτυπήθηκε από το Ισραήλ / Φωτογραφία: EPA

Με πληροφορίες από The Washington Post