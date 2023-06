Δασκάλα κινδυνεύει με απόλυση, επειδή διάβασε στην τάξη βιβλίο ενάντια στους αποκλεισμούς

Συγγραφέας παιδικών βιβλίων υπερασπίστηκε δασκάλα ,η οποία πρόκειται να απολυθεί, επειδή διάβασε βιβλίο ενάντια στους αποκλεισμούς στην τάξη της.

Συγκεκριμένα ο συγγραφέας παιδικών μπεστ σέλερ Σκοτ Στιούαρτ υπερασπίστηκε μια δασκάλα που βρίσκεται αντιμέτωπη με την απόλυση επειδή διάβασε το βιβλίο του στην τάξη της, και μετά από αυτό ένας γονέας παραπονέθηκε ότι περιείχε «πορνογραφικό» υλικό και «ακατάλληλα θέματα».

Η Κέιτι Ρίντερλ, όπως αναφέρει το Pinknews, τέθηκε σε υποχρεωτική άδεια από τη θέση ως δασκάλα της πέμπτης τάξης στην κομητεία Κόμπ της Τζόρτζια, αφού διάβασε στην τάξη το βιβλίο «Η σκιά μου είναι μωβ», σε μια προσπάθεια να συζητήσει για την ένταξη και την αποδοχή. Το βιβλίο εξερευνά «το να είσαι αληθινός στον εαυτό σου» και «εξετάζει το φύλο πέρα από το δυαδικό σύστημα».

Τα παιδικά βιβλία του Στιούαρτ έχουν κατακτήσει τις πρώτες θέσεις στις λίστες των μπεστ σέλερ και έχουν διασκευαστεί τόσο για το θέατρο όσο και για την οθόνη. Το «My Shadow is Purple» (Η σκιά μου είναι μωβ) ήταν υποψήφιο για το βραβείο Australian Book Industry Award 2023.

The full statement from @PENamerica on the firing of Katie Rinderle, the Cobb County Georgia teacher who violated state law by reading MY SHADOW IS PURPLE to her 5th grade class, a book she purchased at the school's book fair. #ALAAC23 #ALAAC2023https://t.co/0GMS5AOWtN