«Cigfluencers»: Ποιοι είναι οι διάσημοι που κάνουν πάλι το τσιγάρο «cool»

Μπορεί το καλοκαίρι του «Brat» να έφτασε στο τέλος του, όμως η αισθητική του -«ένα πακέτο τσιγάρα και ένας αναπτήρας bic»- που υιοθέτησε η Charli XCX στον «viral» δίσκο της φαίνεται πώς είναι εδώ για να μείνει.

Εκτός από τη βρετανίδα μουσικό Charli XCX, που πρόσφατα έλαβε δώρο από τη συνάδελφό της, Rosalia, ένα μπουκέτο φτιαγμένο από τσιγάρα, αρκετοί νεαροί αστέρες φαίνεται να έχουν κάνει το τσιγάρο μέρος του «brand» τους.

Για παράδειγμα, ο ηθοποίος Πολ Μεσκάλ (Aftersun, Normal People), παραδέχτηκε ότι στη φυσική προετοιμασία του για τις ανάγκες του ρόλου του στο «Gladiator II», το ένα πράγμα που δεν «έκοψε» ήταν το τσιγάρο.

Παράλληλα, η δημοφιλής τραγουδίστρια της ποπ Άντσον Ρεϊ, εμφανίζεται στο τελευταίο της βίντεο κλιπ, που έχει συγκεντρώσει 2,4 εκατομμύρια προβολές σε 9 ημέρες, να καπνίζει όχι ένα, αλλά δύο τσιγάρα.

Προφανώς, λοιπόν, για κάποιους διάσημους το κάπνισμα δεν είναι μία κακή συνήθεια που δεν μπορούν να σταματήσουν, αλλά αισθητική επιλογή.

Φυσικά, σήμερα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τις ολέθριες συνέπειες που έχει το κάπνισμα στην υγεία.

Παρόλα αυτά, τραγουδιστές, ηθοποιοί και influencers φαίνεται να επαναφέρουν το κάπνισμα στη μόδα - κυριολεκτικά, με τα τσιγάρα να επιστρέφουν στις πασαρέλες της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης νωρίτερα φέτος ως αξεσουάρ για κάποια μοντέλα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία μίας Βρετανίδας φοιτήτριας στο BBC, που λέει ότι άρχισε να καπνίζει επειδή το κάνουν «όλοι οι φίλοι της», το τσιγάρο είναι πρωτίστως αισθητική επιλογή.

rosalía gifting charli xcx a bouquet with cigs for her birthday. pic.twitter.com/0ZybbSxJfG