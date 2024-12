Το Chat GPT «έπεσε» και το X γέμισε με memes «απόγνωσης»

Το ChatGPT βρισκόταν εκτός λειτουργίας για περισσότερες από τέσσερις ώρες την Πέμπτη, για δεύτερη φορά αυτό τον μήνα.

Δεδομένης της ένταξής του στα περισσότερα σπίτια, το πλέον αγαπημένο AI εργαλείο, αναστάτωσε τους σταθερούς χρήστες που προσφεύγουν στην μπάρα αναζήτησής του προκειμένου να πάρουν απαντήσεις, για κάθε απορία.

Αφού αντιλήφθηκαν ότι το Chat GPT έχει «πέσει», άρχισαν να το μοιράζονται στο X, με κυρίως χιουμοριστική διάθεση. «Τί, τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσω το μυαλό μου;» ρωτά κάποιος. Ένας άλλος λογαριασμός, ζητά από το Chat GPT να «ξυπνήσει» γιατί «το έχει ανάγκη».

Η αξιοποίηση του Chat GPT, είτε γόνιμα, είτε με αμφίβολη διαχείριση κυμαίνεται σε ένα εύρος δραστηριοτήτων και διεργασιών, από ακαδημαϊκές εργασίες μέχρι και συμβουλές για ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων.

ChatGPT: Μερικά από τα memes που γέμισαν το X

ChatGPT is down and I’m forced to use my own brain pic.twitter.com/5DXYgcPugK — Bree (@goldlattes) December 26, 2024

But if chat GPT stops working how am I gonna think ??? pic.twitter.com/QaGxxKcZJT — LISA (@dovelyxo) December 26, 2024

Everyone running to X to confirm if ChatGPT is down one of those 💀 pic.twitter.com/HwFbHPhDMs — Aman Attar (@amanattar29) December 26, 2024

Well, ChatGPT's down,

back to using my own brain again. pic.twitter.com/WqApZVorF5 — daanksy (@daanksy) December 26, 2024

Οι ανησυχίες για κατάχρηση του Chat GPT

Μαθητές και φοιτητές από όλο τον κόσμο, καταφεύγουν στο σύστημα της OpenAI, για να γράφουν τις εργασίες τους, με τους εκπαιδευτικούς να εκφράζουν ανησυχίες.

«Το φετινό φθινόπωρο είναι το πρώτο μετά από σχεδόν 20 χρόνια που δεν επιστρέφω στην τάξη» ανέφερε πριν από λίγο καιρό η εκπαιδευτικός, Βικτόρια Λίβινστον, στο περιοδικό TIME, εξηγώντας ότι παραιτήθηκε από τη δουλειά της ως καθηγήτρια Γλώσσας και Λογοτεχνίας, κυρίως «εξαιτίας των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM) όπως το ChatGPT».

«Η γραφή είναι μια διαδικασία στενά συνδεδεμένη με τη σκέψη». Αυτό υποστηρίζουν πολλοί από τους ακαδημαϊκούς που λένε, ότι μια εργασία, γραμμένη μέσω ChatGPT, είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά, για τους μαθητές ή φοιτητές.

«Στο μεταπτυχιακό, πέρασα μήνες προσπαθώντας να συναρμολογήσω κομμάτια της διατριβής μου, στο μυαλό μου και τελικά διαπίστωσα ότι μπορούσα να λύσω το παζλ μόνο μέσω της γραφής. Το γράψιμο είναι σκληρή δουλειά. Μερικές φορές είναι τρομακτική. Με τον εύκολο πειρασμό της Τεχνητής Νοημοσύνης, πολλοί -ίσως οι περισσότεροι- από τους μαθητές μου δεν ήταν πλέον πρόθυμοι να περάσουν την ταλαιπωρία» συνέχισε η εκπαιδευτικός στο TIME.

Από τη μεριά του, ο Ίαν Μπόγκοστ, καθηγητής Κινηματογράφου και Μέσων Ενημέρωσης και Πληροφορικής στο πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, σχολίασε: «Η κατάσταση έχει πλέον εξελιχθεί σε παραλογισμό. Οι καθηγητές πασχίζουν να συνεχίσουν να διδάσκουν και αναρωτιούνται αν βαθμολογούν μαθητές ή υπολογιστές. Εν τω μεταξύ, ένας ατελείωτος αγώνας εξοπλισμών για την εξαπάτηση και την ανίχνευση της τεχνητής νοημοσύνης, είναι σε εξέλιξη».

Πρόσφατα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η OpenAI έχει μια μέθοδο για να ανιχνεύει κατά μία αξιόπιστη προσέγγιση, πότε κάποιος χρησιμοποιεί το ChatGPT για να γράψει ένα δοκίμιο ή μια ερευνητική εργασία. «Η εταιρεία δεν την έχει δημοσιεύσει παρά τις ευρέως διαδεδομένες ανησυχίες σχετικά με τους φοιτητές που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να αντιγράψουν» επισημαίνεται.

Τέλος, γίνεται αναφορά στον πλέον διαδεδομένο τρόπο που μπορεί να ελεγχθεί μια εργασία, το Association for Computing Machinery σχετικά με τις αρχές για την ανάπτυξη συστημάτων για την ανίχνευση δημιουργικού περιεχομένου Τεχνητής Νοημοσύνης.