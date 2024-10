«Παραιτήθηκα εξαιτίας του ChatGPT» αναφέρει εκπαιδευτικός - Πώς ανιχνεύονται οι εργασίες που εκπονούνται με AI

Η χρήση του ChatGPT, του προγράμματος Τεχνητής Νοημοσύνης που βρίσκει πληροφορίες σε δευτερόλεπτα, έχει «εισβάλει» σε μεγάλο βαθμό, στα σχολεία.

Μαθητές από όλο τον κόσμο, καταφεύγουν στο σύστημα της OpenAI, για να γράφουν τις εργασίες τους, με τους εκπαιδευτικούς να εκφράζουν ανησυχίες.

«Το φετινό φθινόπωρο είναι το πρώτο μετά από σχεδόν 20 χρόνια που δεν επιστρέφω στην τάξη» αναφέρει η εκπαιδευτικός, Βικτόρια Λίβινστον στο περιοδικό TIME, εξηγώντας ότι παραιτήθηκε από τη δουλειά του ως καθηγήτρια Γλώσσας και Λογοτεχνίας, κυρίως «εξαιτίας των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM) όπως το ChatGPT».

«Η γραφή είναι μια διαδικασία στενά συνδεδεμένη με τη σκέψη». Αυτό υποστηρίζουν πολλοί από τους ακαδημαϊκούς που λένε, ότι μια εργασία, γραμμένη μέσω ChatGPT, είναι κάτι που μπορούν να διακρίνουν.

