Η Apple κάνει νέο update στα iPhone - Το ChatGPT, η Siri και τι άλλο αλλάζει

Μια νέα εκδοχή του λογισμικού iOS 18 κυκλοφόρησε, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στις συσκευές iPhone, που η Apple ελπίζει ότι θα αναδιαμορφώσουν τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις συσκευές της.

Αν έχετε iPhone 15 Pro ή κάποιο μεταγενέστερο μοντέλο, εγκαθιστώντας την ενημέρωση λογισμικού 18.2, θα αποκτήσετε πρόσβαση σε μία πληθώρα εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Για παράδειγμα, θα έχετε πλέον στην παλάμη σας έναν «οπτικό» βοηθό για να μαθαίνετε πληροφορίες για όσα συμβαίνουν γύρω σας, αλλά και την τεχνολογία του ChatGPT ενσωματωμένη, για όλες τις ερωτήσεις που η Siri δεν μπορεί να απαντήσει.

Δείτε αναλυτικά παρακάτω τις τέσσερις μεγαλύτερες αλλαγές στα iPhone μετά την ενημέρωση 18.2

Η Apple έχει ανακοινώσει ότι η Siri, έπειτα από 13 χρόνια λειτουργίας, έχει μπει σε μία φάση αναμόρφωσης, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Στο μεσοδιάστημα, όμως, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ChatGPT για τα προβλήματα τα οποία η τωρινή εκδοχή της Siri αδυνατεί να λύσει.

Αν, για παράδειγμα, θέσετε στη Siri ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να απαντήσει κάνοντας μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, εκείνη θα απαντήσει: «Θα θέλατε να αναλάβει το ChatGPT;»

What’s new in iOS 18.2 👇 pic.twitter.com/pUyuukyZhk

Αν πείτε ναι, θα αρχίσετε να αλληλεπιδράτε με το πασίγνωστο, πλέον, bot της Open AI, το οποίο δίνει αναλυτικές και απλές γραπτές απαντήσεις, αλλά δεν μιλάει όπως η Siri, ακόμη τουλάχιστον. Μάλιστα, αν έχετε εμπιστοσύνη στο ChatGPT, μπορείτε να ρυθμίσετε τη Siri ώστε να ζητά τη βοήθειά του αυτόματα, χωρίς να ζητήσει την άδειά σας.

Ακόμη, το ενσωματωμένο στα μοντέλα iPhone ChatGPT μπορεί να παρέχει σύντομες περιγραφές του περιεχομένου μίας φωτογραφίας ή να κάνει περίληψη ενός κειμένου.

Βγήκατε βόλτα και συναντήσατε στον δρόμο κάποιο φυτό το οποίο θα θέλατε να ξέρατε πώς λέγεται; Πλέον, πατώντας παρατεταμένα το κουμπί της κάμερας, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία οποιοδήποτε αντικείμενο και το τηλέφωνό σας θα ψάξει στο internet για να λύσει την απορία σας.

Αν στρέψετε την κάμερά σας σε κάποια αγγελία ενοικίασης σπιτιού που είδατε στον δρόμο, το iPhone σας θα εμφανίσει τον τηλεφωνικό αριθμό τους ενοικιαστή, επιτρέποντας σας να κάνετε κλικ πάνω του και να καλέσετε τον αριθμό αμέσως.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία «οπτικής νοημοσύνης», τότε στην ουσία χρησιμοποιείτε το ChatGPT. Για αυτό τον λόγο, αντίστοιχα εργαλεία θα βρείτε και στην ίδια την εφαρμογή του Chat GPT, ακόμη και αν δεν έχετε iPhone 15 pro ή μεταγενέστερο μοντέλο.

Η νέα λειτουργία Image Playground, δηλαδή «παιδική χαρά των εικόνων», δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν εικόνες ή τέχνη χρησιμοποιώντας AI.

Ωστόσο, η ονομασία παιδική χαρά φαίνεται να είναι ταιριαστή, καθώς τα περισσότερα αποτελέσματα που παράγει το σύστημα έχουν ένα παιδικό ύφος και ξεκάθαρα δεν προσπαθούν να είναι ρεαλιστικές.

3. Image Playground (Apple Intelligence)



Create fun and unique images, with concepts like themes, costumes, accessories, and places pic.twitter.com/5D2zUu0bxP