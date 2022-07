CEO εταιρείας τεχνολογίας κατηγορείται για δολοφονία το 1992– Ήταν σύντροφος του συγκατοίκου του

Διεθνή / Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ είναι φίλοι εδώ και 36 χρόνια: «Μέχρι τελικής πτώσης»

Μιλούν για τη μακρά φιλία τους, την επιτυχία του "Only Murders in the Building" και γιατί δεν σκοπεύουν να χαλαρώσουν

THE LIFO TEAM