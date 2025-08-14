Φωτιά τώρα στην Αχαΐα: Αναζωπύρωση στο χωριό Μπάλας - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Συνεχίζει να καίει η φωτιά στην Αχαΐα, με αναζωπύρωση στο χωριό Μπάλας να σημαίνει νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Λίγο πριν τις 8 το βράδυ, ήχησε το 112.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μπάλας και Δραγώλενα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε Πάτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» γράφει το 112.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο

Υπενθυμίζεται πως πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται και για αύριο Παρασκευή 15 Αυγούστου, σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Από πλευράς της η Πυροσβεστική παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα ενώ στις παραπάνω περιοχές παραμένει σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.