ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Burevestnik: Η Ρωσία δοκίμασε νέο «ανίκητο» πύραυλο κρούζ με απεριόριστη εμβέλεια

Ο Πούτιν είπε: «Είναι ένα μοναδικό όπλο που δεν έχει κανείς άλλος στον κόσμο»

Burevestnik: Η Ρωσία δοκίμασε νέο πύραυλο κρούζ με απεριόριστη εμβέλεια Facebook Twitter
φωτ.: Russian Presidential Press Office
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Η Ρωσία δοκίμασε ένα νέο πυραύλο κρουζ με πυρηνική ισχύ και απεριόριστη εμβέλεια, σύμφωνα με τον ανώτατο στρατιωτικό της χώρας.

Ο πύραυλος με πυρηνική ικανότητα διένυσε 14.000 χιλιόμετρα και παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες κατά τη διάρκεια της δοκιμής την Τρίτη, όπως ανέφερε ο Βαλέρι Γκεράσιμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή.

Ο Ρώσος ηγέτης, του οποίου η εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζεται περισσότερο από τρία χρόνια μετά την έναρξή της, χαρακτήρισε τον 9M730 Burevestnik («Θαλασσοβάτης», είδος πουλιού) ως «ανίκητο» έναντι των τρεχουσών και μελλοντικών πυραυλικών αμυντικών συστημάτων, με σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια και απρόβλεπτη τροχιά πτήσης.

Ντυμένος με παραλλαγή, σε δηλώσεις που δημοσίευσε το Κρεμλίνο, ο Πούτιν είπε: «Είναι ένα μοναδικό όπλο που δεν έχει κανείς άλλος στον κόσμο». Είπε ότι η «κρίσιμη δοκιμή» του όπλου έχει ολοκληρωθεί και ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες για τα τελικά στάδια πριν από την ανάπτυξη του.

Ο πύραυλος ονομάζεται SSC-X-9 Skyfall από το ΝΑΤΟ.

Την Τετάρτη, ο Πούτιν επέβλεψε μια δοκιμή των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. «Η λεγόμενη νεωτερικότητα των πυρηνικών αποτρεπτικών δυνάμεών μας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Διεθνή / Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά την πιθανή πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία - Διαβάστε πώς θα επηρεάσουν την εμβέλεια και τους στόχους του Κιέβου, τους στρατιωτικούς περιορισμούς, τους κινδύνους κλιμάκωσης και τι σημαίνει διπλωματικά για ΗΠΑ και Ρωσία
LIFO NEWSROOM
Palianytsia: Το «game changer» όπλο της Ουκρανίας στον πόλεμο ενάντια στη Ρωσία

Διεθνή / Palianytsia: Το «game changer» όπλο της Ουκρανίας στον πόλεμο ενάντια στη Ρωσία

Την ώρα που οι αναλυτές ψάχνουν πληροφορίες για το νέο όπλο της Ουκρανίας, αυτό χαρακτηρίζεται σημαντικό διότι παρακάμπτει την απαγόρευση χρήσης δυτικών όπλων για χτυπήματα στη Ρωσία
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ματσό Πίρο: Η απομονωμένη φυλή του Αμαζονίου που κινδυνεύει να εξαφανιστεί

Διεθνή / Ματσό Πίρο: Η απομονωμένη φυλή του Αμαζονίου που κινδυνεύει να εξαφανιστεί

Η ιστορία των Ματσό Πίρο, μιας από τις τελευταίες απομονωμένες φυλές στον πλανήτη, που ζει βαθιά στον Αμαζόνιο του Περού και απειλείται από την παράνομη υλοτομία, τις ασθένειες και την εισβολή του σύγχρονου κόσμου
LIFO NEWSROOM
Νέες οδηγίες Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Συνιστά περισσότερα κορεσμένα λίπη σε σχολεία και στρατό

Διεθνή / Νέες οδηγίες Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Συνιστά περισσότερα κορεσμένα λίπη σε σχολεία και στρατό

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, προωθεί νέες διατροφικές οδηγίες που ενθαρρύνουν την κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών, ανατρέποντας δεκαετίες επιστημονικών συστάσεων και προκαλώντας ανησυχία στους ειδικούς
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο στις ΗΠΑ εν μέσω shutdown: Μυστική δωρεά 130 εκατ. δολαρίων στο Πεντάγωνο

Διεθνή / Σκάνδαλο στις ΗΠΑ εν μέσω shutdown: Μυστική δωρεά 130 εκατ. δολαρίων στο Πεντάγωνο

Ανώνυμος δωρητής προσφέρει 130 εκατ. δολάρια στο Πεντάγωνο για να πληρωθούν οι στρατιώτες εν μέσω κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα δεοντολογίας
LIFO NEWSROOM
Κάθριν Κόνολι: Η ανεξάρτητη πολιτικός στο κατώφλι της ιρλανδικής προεδρίας

Διεθνή / Κάθριν Κόνολι: Η ανεξάρτητη πολιτικός στο κατώφλι της ιρλανδικής προεδρίας

Η Κάθριν Κόνολι, γνωστή για την ακεραιότητα και τη μαχητικότητά της, διεκδικεί την προεδρία της Ιρλανδίας με υπόσχεση να είναι «μια φωνή ειρήνης» και να υπερασπιστεί τη στρατιωτική ουδετερότητα της χώρας
LIFO NEWSROOM
Royal Lodge: Ο βασιλιάς Κάρολος πιέζει τον πρίγκιπα Άντριου να φύγει από την πολυτελή κατοικία

Διεθνή / Royal Lodge: Ο βασιλιάς Κάρολος πιέζει τον πρίγκιπα Άντριου να φύγει από την πολυτελή κατοικία

Ο πρίγκιπας Άντριου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το παλάτι για να εγκαταλείψει το Royal Lodge στο Γουίντσορ, εν μέσω νέων πιέσεων και αναζωπύρωσης του σκανδάλου Έπσταϊν
LIFO NEWSROOM
 
 