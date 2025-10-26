Burevestnik: Η Ρωσία δοκίμασε νέο «ανίκητο» πύραυλο κρούζ με απεριόριστη εμβέλεια

Ο Πούτιν είπε: «Είναι ένα μοναδικό όπλο που δεν έχει κανείς άλλος στον κόσμο»

Η Ρωσία δοκίμασε ένα νέο πυραύλο κρουζ με πυρηνική ισχύ και απεριόριστη εμβέλεια, σύμφωνα με τον ανώτατο στρατιωτικό της χώρας.

Ο πύραυλος με πυρηνική ικανότητα διένυσε 14.000 χιλιόμετρα και παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες κατά τη διάρκεια της δοκιμής την Τρίτη, όπως ανέφερε ο Βαλέρι Γκεράσιμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή.

Ο Ρώσος ηγέτης, του οποίου η εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζεται περισσότερο από τρία χρόνια μετά την έναρξή της, χαρακτήρισε τον 9M730 Burevestnik («Θαλασσοβάτης», είδος πουλιού) ως «ανίκητο» έναντι των τρεχουσών και μελλοντικών πυραυλικών αμυντικών συστημάτων, με σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια και απρόβλεπτη τροχιά πτήσης.

Ντυμένος με παραλλαγή, σε δηλώσεις που δημοσίευσε το Κρεμλίνο, ο Πούτιν είπε: «Είναι ένα μοναδικό όπλο που δεν έχει κανείς άλλος στον κόσμο». Είπε ότι η «κρίσιμη δοκιμή» του όπλου έχει ολοκληρωθεί και ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες για τα τελικά στάδια πριν από την ανάπτυξη του.

Ο πύραυλος ονομάζεται SSC-X-9 Skyfall από το ΝΑΤΟ.

Την Τετάρτη, ο Πούτιν επέβλεψε μια δοκιμή των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. «Η λεγόμενη νεωτερικότητα των πυρηνικών αποτρεπτικών δυνάμεών μας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.