Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά την πιθανή πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία - Διαβάστε πώς θα επηρεάσουν την εμβέλεια και τους στόχους του Κιέβου, τους στρατιωτικούς περιορισμούς, τους κινδύνους κλιμάκωσης και τι σημαίνει διπλωματικά για ΗΠΑ και Ρωσία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: EPA
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει επίσημα στο τραπέζι το ενδεχόμενο πώλησης αμερικανικών πυραύλων κρουζ Tomahawk στην Ουκρανία, μια πρόταση που, αν προχωρήσει, θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στο πεδίο του πολέμου και να προκαλέσει ανακατατάξεις τόσο στρατιωτικές όσο και διπλωματικές.

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον πύραυλο Tomahawk «απίστευτο» και «πολύ επιθετικό», δηλώσεις που πυροδότησαν άμεσες αντιδράσεις από τη Μόσχα και έθεσαν την ιδέα στο επίκεντρο της διπλωματίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου.

Πηγές αναφέρουν ότι η συζήτηση για πιθανές παραδόσεις θα τεθεί στο τραπέζι κατά τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Η Ουκρανία επιδιώκει όπλα που θα της επιτρέψουν να πλήξει στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους της Ρωσίας πιο αποτελεσματικά και σε μεγαλύτερες αποστάσεις, στόχοι που σήμερα βρίσκονται εκτός της εμβέλειας πολλών συστημάτων που διαθέτει.

Ο ίδιος ο Tomahawk, που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970 και κατασκευάζεται από την RTX, είναι υποηχητικός πύραυλος κρουζ με κεφαλή περίπου 450 κιλών και βεληνεκές έως 2.500 χλμ. Αυτό σημαίνει ότι οι Tomahawk έχουν ευθεία δυνατότητα να πλήξουν στόχους σε μεγάλες αποστάσεις, πολύ πιο πέρα από όσα προσφέρουν τα μέχρι τώρα όπλα που έχει λάβει το Κίεβο.

Πύραυλοι Tomahawk: Πλεονεκτήματα, περιορισμοί και πολιτικός συμβολισμός

Η προμήθεια Tomahawk θα έδινε στην Ουκρανία «μακρύ χέρι»: τη δυνατότητα να πλήττει διυλιστήρια, στρατιωτικές υποδομές, κόμβους εφοδιασμού και ενδεχομένως αεροδρόμια, με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε σημεία που σήμερα θεωρούνται ασφαλή. Υποστηρικτές της ιδέας τονίζουν ότι τέτοιες ικανότητες θα μπορούσαν να αλλάξουν την «εκτίμηση κόστους» της Μόσχας και να λειτουργήσουν ως πιεστικός παράγοντας για διπλωματικές κινήσεις.

Ωστόσο, οι περιορισμοί είναι πολλοί και ουσιαστικοί: οι Tomahawk εκτοξεύονται σε γενικές γραμμές από θάλασσα ή υποβρύχια, ενώ η χρήση τους από ξηρά απαιτεί ειδικούς εκτοξευτές, εξοπλισμό που δεν είναι απεριόριστος.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ ελέγχουν προσεκτικά και την παράδοση και τη χρήση σύγχρονων όπλων, οπότε οποιαδήποτε μεταφορά πιθανόν να συνοδευόταν από αυστηρούς περιορισμούς στους στόχους και τον τρόπο χρήσης. Από στρατιωτικής πλευράς, αναλυτές προειδοποιούν ότι μικρές παραδόσεις «σταγόνα-σταγόνα» μπορεί να έχουν μικρό συνολικό αποτέλεσμα, ενώ από πολιτικής πλευράς υπάρχει ο κίνδυνος η Μόσχα να απαντήσει με κλιμακούμενες επιθέσεις ή έντονη ρητορική, συμπεριλαμβανομένης και σκληρής «σαμπρέλας» στον πυρηνικό λόγο.

Παράλληλα, η πρόταση αποτελεί και ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα: η προμήθεια Tomahawk δεν είναι μόνο στρατιωτική βοήθεια αλλά και σήμα στήριξης της Ουάσινγκτον προς το Κίεβο, κάτι που έχει μεγάλη σημασία για το ηθικό και τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας.

Σε τελική ανάλυση, ειδικοί εκφράζουν ότι οι Tomahawk από μόνοι τους δεν θα «τελείωναν» τον πόλεμο. Όμως σε συνδυασμό με άλλα μέσα — επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς με μη επανδρωμένα, πληροφοριακό πόλεμο και οικονομική πίεση θα μπορούσαν να ασκήσουν σημαντική πίεση στη ρωσική υποδομή και να αλλάξουν την ισορροπία κόστους-οφέλους για τη Μόσχα.

Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί στις προσεχείς ημέρες σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, ενώ ο τελικός της αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από το μέγεθος των παραδόσεων, τους όρους χρήσης και την ταχύτητα με την οποία μπορούν να ενσωματωθούν στο οπλοστάσιο του Κιέβου.

Με πληροφορίες από Financial Times

LIFO NEWSROOM
 
 