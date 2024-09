Palianytsia: Το «game changer» όπλο της Ουκρανίας στον πόλεμο ενάντια στη Ρωσία

Στρατιωτικοί αναλυτές έχουν αρχίσει να γίνονται όλο και πιο δραστήριοι στο διαδίκτυο αναφορικά με ένα νέο drone-πύραυλο της Ουκρανίας.

Το «Palianytsia» είναι ένα κλασικό παραδοσιακό ουκρανικό ψωμί με προζύμι, που έδωσε το όνομά του στο νέο drone-πύραυλο της Ουκρανίας το σχέδιο του οποίου δεν θυμίζει μεν ψωμί, μοιάζει όμως με πύραυλο και υπογραμμίζει την εφευρετικότητα της χώρας εν καιρώ πολέμου, με τον εξαρχής σχεδιασμό και την παραγωγή να διαρκεί 18 μήνες.

Είναι όμως σημαντικό γιατί παρακάμπτει την απαγόρευση χρήσης δυτικών όπλων για χτυπήματα στη Ρωσία. «Δεν επιτρέψαμε καν στους Ουκρανούς να πολεμήσουν υπό τις συνθήκες που θα επιτρέψαμε στον εαυτό μας», είπε ο Τζορτζ Μπάρος, επικεφαλής της ομάδας της Ρωσίας στο Institute for the Study of War. «Το Palianytsia είναι η ουκρανική απάντηση στη δυτική κωλυσιεργία», είπε.

Το συγκεκριμένο drone επιδιώκεται να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που έχει η Ουκρανία: πώς να χτυπήσουν εντός ρωσικού εδάφους σε βασικές υποδομές. Η επιδρομή στο Κουρσκ έδειξε έναν τρόπο, ο οποίος όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς δεν μπορεί ο στρατός της Ουκρανίας να συνεχίζει τις επιχειρήσεις εντός ρωσικούς εδάφους σε μεγάλη απόσταση. Χρειάζεται άλλος τρόπος, πιο αναίμακτος. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε την περασμένη εβδομάδα ότι «το νέο μας όπλο» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη μάχη. Ένα βίντεο που μοιράστηκε στο X περιέγραφε την Palianytsia ως «μη επανδρωμένο πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς» που εκτοξεύτηκε από το έδαφος. Ο κατασκευαστής και η κεφαλή του χαρακτηρίστηκαν μυστικά. Το ίδιο βίντεο εμφάνιζε μερικές δεκάδες ρωσικά αεροδρόμια εντός της υποτιθέμενης εμβέλειας του Palianytsia, ενώ επέκρινε επίσης τις ξένες κυβερνήσεις ότι υπαγόρευαν το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα όπλα τους σε μια μάχη.

In the two and a half years of full-scale war, Russia has launched about 10,000 missiles of various types and more than 33,000 glide bombs at Ukraine. Stopping attacks on our cities can be achieved by targeting the carriers of this weaponry—Russian aircraft stationer at military… pic.twitter.com/mzisamRWd8