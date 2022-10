Βρετανός ακτιβιστής συνελήφθη στο Κατάρ λόγω διαμαρτυρίας για την LGBT κοινότητα - «Άγνωστο πού βρίσκεται»

Η αστυνομία του Κατάρ σταμάτησε τη διαμαρτυρία του Βρετανού ακτιβιστή δικαιωμάτων της LGBT κοινότητας, Πίτερ Τάτσελ, έξω από το εθνικό μουσείο του εμιράτου που φιλοξενεί το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.

Ο Τάτσελ παρέμεινε στο σημείο για πάνω από μία ώρα φορώντας ένα T-shirt που έγραφε #Qatarantigay και κρατώντας πλακάτ με την επιγραφή «Το Κατάρ συλλαμβάνει και υποβάλλει ΛΟΑΤ σε μεταστροφή».

Δύο ένστολοι και άλλοι τρεις αστυνομικοί με πολιτικά μετέβησαν στο σημείο, δίπλωσαν το πλακάτ του και πήραν φωτογραφίες του διαβατηρίου του και άλλων προσωπικών του εγγράφων.

The first ever #LGBT+ protest is underway in #Qatar. @PeterTatchell is outside The National Museum in #Doha. The World Cup hosts are homophobic #QatarAntiGay. https://t.co/fEOHFIvbHw@OwenJones84 @PatrickStrud @guardian @IndyWorld pic.twitter.com/rGRWg5nerV