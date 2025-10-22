Βρετανία: Πάροχοι ρεύματος χαρίζουν ηλεκτρικές κουβέρτες – Στόχος η μείωση της κατανάλωσης

Δύο μεγάλες εταιρείες παροχής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρουν δωρεάν ηλεκτρικές κουβέρτες σε νοικοκυριά που χρειάζονται επιπλέον στήριξη ενόψει του χειμώνα. Οι Octopus Energy και OVO ανακοίνωσαν ότι θα διανείμουν δεκάδες χιλιάδες κουβέρτες σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες μέσα στο 2025.

Οι ηλεκτρικές κουβέρτες θεωρούνται ένας οικονομικός τρόπος για να παραμένει κάποιος ζεστός χωρίς να χρειάζεται να θερμαίνει ολόκληρο το σπίτι. Το κόστος λειτουργίας τους εκτιμάται σε μόλις 2–4 πένες την ώρα, κάτι που επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση σε περίοδο χαμηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με στοιχεία της Octopus Energy, οι χρήστες που είχαν λάβει δωρεάν κουβέρτα πέρυσι μείωσαν τους λογαριασμούς ρεύματος κατά 10–20%, εξοικονομώντας έως και 300 λίρες τον χρόνο.

Και οι δύο εταιρείες ζητούν από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, καθώς το πρόγραμμα ισχύει για περιορισμένο αριθμό δικαιούχων. Προτεραιότητα θα δοθεί σε ηλικιωμένους, σε άτομα με κινητικές δυσκολίες ή με προβλήματα υγείας που επιδεινώνονται από το κρύο. Η Octopus έχει διαθέσει 10.000 κουβέρτες για φέτος, με όριο μία ανά νοικοκυριό.

Στις οδηγίες της εταιρείας αναφέρεται ότι «οι σύγχρονες ηλεκτρικές κουβέρτες, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες τους, είναι ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικές». Όπως σημειώνει, «την περασμένη χρονιά αγοράσαμε 7.000 κουβέρτες και τις προσφέραμε δωρεάν σε πελάτες που εντοπίσαμε πως θα επωφελούνταν περισσότερο μέσω του εργαλείου οικονομικής βοήθειας που διαθέτουμε».

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι στόχος είναι να στηριχθούν όσοι πραγματικά έχουν ανάγκη: «Δεν προσφέρουμε κουβέρτα σε κάθε πελάτη, προσπαθούμε να φτάσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα σπίτια που τη χρειάζονται».

Για όσους δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις συγκεκριμένες προσφορές, οι εταιρείες ενέργειας υπενθυμίζουν ότι υπάρχουν και άλλες μορφές υποστήριξης, ειδικά καθώς πλησιάζει η περίοδος του έντονου ψύχους.

Όλοι οι πάροχοι είναι νομικά υποχρεωμένοι να βοηθούν πελάτες που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στους λογαριασμούς τους. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το συνολικό ενεργειακό χρέος των νοικοκυριών στη Βρετανία ανήλθε τον Σεπτέμβριο στα 4,4 δισεκατομμύρια λίρες, γεγονός που δείχνει ότι όσοι αντιμετωπίζουν οικονομική πίεση δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις.

Οι καταναλωτές που καθυστερούν στις πληρωμές ή αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες λόγω του ενεργειακού κόστους ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον πάροχό τους. Οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένα προγράμματα στήριξης, όπως επανεξέταση του πλάνου πληρωμών, διακανονισμούς χρεών με δόσεις, παρατάσεις προθεσμιών ή ακόμη και μερική μείωση των οφειλών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλοί μεγάλοι πάροχοι εφαρμόζουν και ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης για νοικοκυριά που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς ενέργειας. Μεταξύ αυτών είναι οι Scottish Power, EDF, E.ON και Octopus Energy, με τα κριτήρια επιλεξιμότητας να διαφέρουν ανά εταιρεία. Η British Gas διαθέτει επιπλέον ένα ταμείο βοήθειας, προσφέροντας επιχορηγήσεις έως και 2.000 λίρες ακόμη και σε πελάτες άλλων παρόχων.

Με πληροφορίες από Independent