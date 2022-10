Βρετανία: Οι διεκδικητές της πρωθυπουργίας - Πιθανός υποψήφιος και ο Τζόνσον

Νέοι κλυδωνισμοί στην πολιτική σκηνή της Βρετανίας μετά την παραίτηση της πρωθυπουργού Λιζ Τρας μόλις 44 μέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας.

Η Τρας δεν κατάφερε να εφαρμόσει το πολιτικό της όραμα και οδηγήθηκε προς την παραίτηση πολύ σύντομα, καταγράφοντας τη συντομότερη θητεία στην Ιστορία.

Το κόμμα της, οι Συντηρητικοί, αναμένεται να κινήσουν άμεσα τις διαδικασίες για την εκλογή του νέου τους ηγέτη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως είναι να πιθανό να ριχτεί στην κούρσα ο τέως πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον.

Σύμφωνα με πηγές των Times, ο Τζόνσον αναμένεται να μπει στην κούρσα διαδοχής, θεωρώντας πως είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος.

EXCLUSIVE:



I'm told that Boris Johnson is expected to stand in the Tory leadership contest



He's taking soundings but is said to believe it is a matter of national interesthttps://t.co/SuApE3RmIr