Τσατραφύλλιας: «Διπολικός» ο καιρός με αφρικανική σκόνη, καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι

Για «διπολικό» καιρό με ποικίλα φαινόμενα, κάνει λόγο στη νέα πρόγνωσή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στην τελευταία ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού το Σαββατοκύριακο στη χώρα, κάνει λόγο για άστατο σκηνικό με αφρικανική σκόνη στα νότια και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια.

Μάλιστα όπως εξηγεί, δεν αποκλείεται να σημειωθούν επίσης κεραυνοί και χαλαζοπτώσεις, ενώ τα περισσότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι και μετά.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά, με τη σκόνη να υποχωρεί προς το βράδυ.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Σχεδόν διπολικός ο καιρός: σκόνη στον νότο, καταιγίδες στον βορρά.

Άνοιξη με όλα τα φαινόμενα αναμένονται για αύριο Σάββατο στη χώρα μας: σκόνη και λασποβροχές στα νότια, καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι στα δυτικά και βόρεια. Τα περισσότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία, πάντως, θα κρατηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα. (25-27 βαθμοί). Στην Αττική, το Σάββατο το μεσημέρι, περιμένουμε λασποψιχάλες.

Την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί με τη σκόνη να υποχωρεί από το βράδυ», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.