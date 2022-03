Βρετανία: Η Ρωσία εντείνει τον αδιάκριτο βομβαρδισμό αστικών περιοχών- Ο χάρτης του πολέμου στην Ουκρανία

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταγράψει περιορισμένη πρόοδο την τελευταία εβδομάδα, αλλά έχουν εντείνει τον αδιάκριτο βομβαρδισμό αστικών περιοχών της Ουκρανίας, επισημαίνει το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Στη σημερινή ενημέρωση, για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη με την κατάσταση που εκτιμά ότι επικρατεί στη χώρα. Σε αυτή, εμφανίζονται πέντε πόλεις υπό πολιορκία.

Επίσης, αποτυπώνονται οι πιθανοί άξονες της ρωσικής προέλασης, όπως και τα σημεία στα οποία συγκεντρώνονται οι δυνάμεις της εισβολής.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 March 2022



