Τραγωδία στη Βρετανία με έναν 9χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Μπλάκπουλ. Ο Τζόρνταν Μπανκς έπαιζε σε ένα γήπεδο όταν μια καταιγίδα έπληξε την περιοχή. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση όπου δυστυχώς λίγο ώρα αργότερα κατέληξε.

UPDATE: A nine-year-old boy has sadly died following an incident on a football field shortly after 5.05pm today. Although enquiries are still ongoing, we believe the boy was struck by lightning. Our thoughts are with the boy's family at this sad time. School Road has reopened. pic.twitter.com/PNtFHo1Bwx