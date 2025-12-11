Βρετανία: Διάρρηξη στο αρχείο του Μουσείου του Μπρίστολ - Εκλάπησαν περισσότερα από 600 αντικείμενα

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τεσσάρων υπόπτων σχετικά με τη διάρρηξη στο αρχείο του Μουσείου του Μπρίστολ, στη Βρετανία, έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές.

Η αστυνομία της πόλης διαπίστωσε πως περισσότερα από 600 αντικείμενα σημαντικής πολιτιστικής αξίας είχαν κλαπεί από το αρχείο του Μουσείου του Μπρίστολ, με το συμβάν να καταγράφεται στις 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την Avon and Somerset Police, τέσσερις άνδρες μπήκαν σε κτίριο στην περιοχή Cumberland Basin τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Σεπτεμβρίου. Τα κλοπιμαία προέρχονται από τη συλλογή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και της Κοινοπολιτείας, μια από τις πιο ιστορικές και ευαίσθητες ενότητες του μουσείου, αναφέρει μεταξύ άλλων το BBC.

More than 600 artefacts "of significant cultural value" stolen from Bristol Museum's archive https://t.co/Us0fx73wUH — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 11, 2025

Βρετανία: Οι ύποπτοι για τη ληστεία στο μουσείο του Μπρίστολ

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από το βιντεοληπτικό υλικό, όπου αποτυπώνονται τέσσερις άνδρες να κινούνται στην περιοχή. «Η κλοπή τόσων αντικειμένων με σημαντική πολιτιστική αξία αποτελεί τεράστια απώλεια για την πόλη», δήλωσε ο ντετέκτιβ Νταν Μπέργκαν. «Πολλά από αυτά τα αντικείμενα ήταν δωρεές και προσφέρουν πολύτιμη γνώση σε ένα πολυεπίπεδο κομμάτι της βρετανικής ιστορίας».

Οι τέσσερις άνδρες περιγράφονται ως λευκοί, όλοι με σακάκια και καπέλα μπέιζμπολ:

1ος ύποπτος: Μεσαίας προς γεροδεμένης σωματικής διάπλασης, λευκό καπέλο, μαύρο τζάκετ, ανοιχτόχρωμο παντελόνι και μαύρα αθλητικά.

2ος ύποπτος: Λεπτός, γκρι κουκούλα, μαύρο παντελόνι, μαύρα αθλητικά.

3ος ύποπτος: Πράσινο καπέλο, μαύρο τζάκετ, ανοιχτόχρωμο σορτς, λευκά αθλητικά — και περπατά με ελαφρύ χτύπημα στο δεξί πόδι.

4ος ύποπτος: Εύσωμος, δίχρωμο (πορτοκαλί–μπλε/μαύρο) φουσκωτό μπουφάν, μαύρο παντελόνι, ασπρόμαυρα αθλητικά.

Η αστυνομία ζητά από πολίτες που ενδεχομένως αναγνώρισαν τους άνδρες ή είδαν ύποπτα αντικείμενα προς πώληση διαδικτυακά να επικοινωνήσουν άμεσα.

Η έρευνα συνεχίζεται με εξέταση μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού, εγκληματολογικό υλικό και συνεργασία με το μουσείο.

Με πληροφορίες από BBC

