ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βρετανία: Διάρρηξη στο αρχείο του Μουσείου του Μπρίστολ - Εκλάπησαν περισσότερα από 600 αντικείμενα

Τα κλοπιμαία από το Μουσείο του Μπρίστολ προέρχονται από τη συλλογή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και της Κοινοπολιτείας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗ Facebook Twitter
Το Μουσείο του Μπρίστολ / Facebook / Bristol Museum
0

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τεσσάρων υπόπτων σχετικά με τη διάρρηξη στο αρχείο του Μουσείου του Μπρίστολ, στη Βρετανία, έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές.

Η αστυνομία της πόλης διαπίστωσε πως περισσότερα από 600 αντικείμενα σημαντικής πολιτιστικής αξίας είχαν κλαπεί από το αρχείο του Μουσείου του Μπρίστολ, με το συμβάν να καταγράφεται στις 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την Avon and Somerset Police, τέσσερις άνδρες μπήκαν σε κτίριο στην περιοχή Cumberland Basin τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Σεπτεμβρίου. Τα κλοπιμαία προέρχονται από τη συλλογή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και της Κοινοπολιτείας, μια από τις πιο ιστορικές και ευαίσθητες ενότητες του μουσείου, αναφέρει μεταξύ άλλων το BBC.

Βρετανία: Οι ύποπτοι για τη ληστεία στο μουσείο του Μπρίστολ

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από το βιντεοληπτικό υλικό, όπου αποτυπώνονται τέσσερις άνδρες να κινούνται στην περιοχή. «Η κλοπή τόσων αντικειμένων με σημαντική πολιτιστική αξία αποτελεί τεράστια απώλεια για την πόλη», δήλωσε ο ντετέκτιβ Νταν Μπέργκαν. «Πολλά από αυτά τα αντικείμενα ήταν δωρεές και προσφέρουν πολύτιμη γνώση σε ένα πολυεπίπεδο κομμάτι της βρετανικής ιστορίας».

Οι τέσσερις άνδρες περιγράφονται ως λευκοί, όλοι με σακάκια και καπέλα μπέιζμπολ:

  • 1ος ύποπτος: Μεσαίας προς γεροδεμένης σωματικής διάπλασης, λευκό καπέλο, μαύρο τζάκετ, ανοιχτόχρωμο παντελόνι και μαύρα αθλητικά.
  • 2ος ύποπτος: Λεπτός, γκρι κουκούλα, μαύρο παντελόνι, μαύρα αθλητικά.
  • 3ος ύποπτος: Πράσινο καπέλο, μαύρο τζάκετ, ανοιχτόχρωμο σορτς, λευκά αθλητικά — και περπατά με ελαφρύ χτύπημα στο δεξί πόδι.
  • 4ος ύποπτος: Εύσωμος, δίχρωμο (πορτοκαλί–μπλε/μαύρο) φουσκωτό μπουφάν, μαύρο παντελόνι, ασπρόμαυρα αθλητικά.

Η αστυνομία ζητά από πολίτες που ενδεχομένως αναγνώρισαν τους άνδρες ή είδαν ύποπτα αντικείμενα προς πώληση διαδικτυακά να επικοινωνήσουν άμεσα.

Η έρευνα συνεχίζεται με εξέταση μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού, εγκληματολογικό υλικό και συνεργασία με το μουσείο.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ληστεία στο Λούβρο: Οι δράστες διέφυγαν από το μουσείο μισό λεπτό πριν φτάσουν οι Αρχές

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: Οι δράστες διέφυγαν από το μουσείο 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν οι Αρχές

Η έρευνα του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας εντόπισε σοβαρά κενά ασφαλείας, όπως χαλασμένες και σπασμένες κάμερες και έλλειψη συντονισμού στο διασημότερο μουσείο του κόσμου
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

Διεθνή / ΗΠΑ: Πρωτοφανείς πλημμύρες στην Ουάσινγκτον - Έως και 100.000 άνθρωποι ενδέχεται να εκκενώσουν τα σπίτια τους

Μετά από δύο ημέρες έντονων φαινομένων, η αμερικάνικη ΕΜΥ προειδοποιεί για 10 έως 20 εκατοστά βροχής - Ανησυχητική η κατάσταση στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Τζέφρι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα έγγραφα ομοσπονδιακής έρευνας του 2019

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα έγγραφα ομοσπονδιακής έρευνας του 2019

Την προηγούμενη Παρασκευή, δικαστής στη Φλόριντα ενέκρινε ένα διαφορετικό αίτημα για την αποσφράγιση των πρακτικών του σώματος ενόρκων από μια άλλη έρευνα για τον Έπσταϊν, που χρονολογείται από το 2005 και το 2007
LIFO NEWSROOM
 
 