Γαλλία: Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τους εταίρους της

Περίπου 400.000 Γάλλοι υπήκοοι βρίσκονται στις πληγείσες χώρες της Μέσης Ανατολής

Η Γαλλία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τους εταίρους της, εάν αυτοί ζητήσουν υποστήριξη, και διατηρεί το δικαίωμα να παρέμβει, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Σε δηλώσεις του στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV, ανέφερε ότι οι μάχες «εμπλέκουν μια σειρά χωρών της περιοχής σε σύγκρουση με τις οποίες έχουμε σχέσεις, αμυντικές συμφωνίες και συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών βάσεων».

Η Γαλλία εξετάζει σχέδια για την προστασία των πολιτών της στη Μέση Ανατολή

Ο Γάλλος υπουργός ανέφερε πως ο αριθμός των Γάλλων πολιτών που βρίσκονται σε 12 χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες έχουν εμπλακεί στην πολεμική κρίση, ανέρχεται σε 400.000. Τουλάχιστον 25.000 εξ αυτών είναι περαστικοί.

Για την αναχώρηση των Γάλλων πολιτών από την περιοχή ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι εξετάζεται η πραγματοποίηση πτήσεων ούτως ώστε να βοηθηθούν οι πλέον ευάλωτοι εξ αυτών. Ο Γάλλος υπουργός χαρακτήρισε επίσης ουσιώδη και απαραίτητο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στον Λίβανο εκφράζοντας την ανάγκη να συμβεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ένωσης Γάλλων εφοπλιστών, είναι ακινητοποιημένα στην περιοχή - λόγω του κλεισίματος των στενών του Χορμουζ - περίπου 50 εμπορικά πλοία.

Τελος στο υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας λειτουργεί ομάδα διαχείρισης κρίσης η οποία μελετά καθημερινά τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας.

