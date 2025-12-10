ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ληστεία στο Λούβρο: Οι δράστες διέφυγαν από το μουσείο 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν οι Αρχές

Η έρευνα του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας εντόπισε σοβαρά κενά ασφαλείας, όπως χαλασμένες και σπασμένες κάμερες και έλλειψη συντονισμού στο διασημότερο μουσείο του κόσμου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ληστεία στο Λούβρο: Οι δράστες διέφυγαν από το μουσείο μισό λεπτό πριν φτάσουν οι Αρχές Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Λούβρο / EPA
0

Οι δράστες που έκλεψαν τα κοσμήματα του στέμματος από το Λούβρο τον Οκτώβριο, κατάφεραν να ξεφύγουν από την αστυνομία με μόλις 30 δευτερόλεπτα περιθώριο, εξαιτίας παραλείψεων στην ασφάλεια του μουσείου, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η έρευνα που διατάχθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού μετά τη ληστεία στο Λούβρο, αποκάλυψε ότι μόνο μία από τις δύο κάμερες ασφαλείας λειτουργούσε στο σημείο όπου οι δράστες εισέβαλαν το πρωί της 19ης Οκτωβρίου.

Στο κέντρο ελέγχου ασφαλείας, οι φύλακες δε διέθεταν αρκετές οθόνες για να παρακολουθούν τις εικόνες σε πραγματικό χρόνο, ενώ η έλλειψη συντονισμού είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία να σταλεί αρχικά σε λάθος σημείο όταν σήμανε ο συναγερμός, σύμφωνα με την έκθεση, της οποίας τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στην επιτροπή πολιτισμού της γαλλικής Γερουσίας.

«Η έρευνα αναδεικνύει μια συνολική αποτυχία του μουσείου, αλλά και των εποπτικών αρχών του να αντιμετωπίσουν ζητήματα ασφαλείας», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής, Λοράν Λαφόν, στην έναρξη της συνεδρίασης της Τετάρτης. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα μάλιστα, ήταν ότι οι κλέφτες διέθεταν μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν η αστυνομία και οι ιδιωτικοί φύλακες στο σημείο.

«Με διαφορά 30 δευτερολέπτων οι φύλακες ή οι αστυνομικοί θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει τη διαφυγή τους», ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας, Νοέλ Κορμπάν. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι μέτρα όπως ένα σύγχρονο σύστημα CCTV, πιο ανθεκτικά τζάμια ή καλύτερος εσωτερικός συντονισμός θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την απώλεια των ανεκτίμητης αξίας κοσμημάτων, που μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί.

Την ίδια ώρα, οι γαλλικές Αρχές θεωρούν ότι έχουν συλλάβει και τους τέσσερις δράστες της πρωτοφανούς ληστείας.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις αναμένεται να αυξήσουν την πίεση στη ντε Καρ, την πρώτη γυναίκα διευθύντρια του μουσείου, η οποία διορίστηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν το 2021. Από τη διάρρηξη και μετά, εγείρονται ερωτήματα για το κατά πόσο η ληστεία μπορούσε να είχε αποφευχθεί και γιατί το δημοφιλέστερο μουσείο στον κόσμο αποδείχθηκε τόσο ανεπαρκώς προστατευμένο.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το γράμμα της Μέγκαν Μαρκλ στον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Διεθνή / Το γράμμα της Μέγκαν Μαρκλ στον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Ο Τόμας Μαρκλ εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στις Φιλιππίνες - Εξέφρασε την επιθυμία να συμφιλιωθεί με την κόρη του αλλά και να γνωρίσει τα εγγόνια του πριν φύγει από τη ζωή
LIFO NEWSROOM
Λουίτζι Μαντζιόνε: Η στιγμή που οι αστυνομικοί τον εντοπίζουν μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Διεθνή / Λουίτζι Μαντζιόνε: Η στιγμή που οι αστυνομικοί τον εντοπίζουν μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, οι εισαγγελείς έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο από τη στιγμή που η αστυνομία εντόπισε τον Λουίτζι Μαντζιόνε σε κατάστημα McDonald’s στην Πενσιλβάνια
LIFO NEWSROOM
Κορωνοϊός: Επιβεβαιώθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ διερευνά πιθανή σύνδεση θανάτων με τα εμβόλια

Διεθνή / Κορωνοϊός: Επιβεβαιώθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ διερευνά πιθανή σύνδεση θανάτων με τα εμβόλια

«Ο FDA διεξάγει έρευνα σε βάθος σε διάφορες ηλικιακές ομάδες όσον αφορά πιθανούς θανάτους οφειλόμενους στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού», σύμφωνα με το υπ. Υγείας
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ δίνει προθεσμία λίγων ημερών στον Ζελένσκι για να απαντήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Διεθνή / Ο Τραμπ δίνει προθεσμία λίγων ημερών στον Ζελένσκι για να απαντήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως θα παραχωρήσει στις ΗΠΑ ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο, καθώς ο Ζελένσκι απορρίπτει κατηγορηματικά τις πιέσεις να παραχωρηθούν εδάφη στη Ρωσία
LIFO NEWSROOM
 
 