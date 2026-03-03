ΔΙΕΘΝΗ

Στο στόχαστρο του Ισραήλ ξανά ο Λίβανος: Επιτέθηκε στη Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν, ήταν και εγκαταστάσεις επικοινωνιών που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε μια σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, στον Λίβανο.

Αναφέρει ότι μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν και εγκαταστάσεις επικοινωνιών που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ.

Οι τελευταίες εικόνες από τη Βηρυτό σήμερα το πρωί δείχνουν σκούρα σύννεφα καπνού να υψώνονται από σωρούς ερειπίων στο νότιο προάστιο της Νταχίγιε, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ στην πόλη.

Εντολή για κατάληψη περιοχών στον Λίβανο

Οι ισραηλινές δυνάμεις νωρίτερα την Τρίτη έλαβαν εντολή να «προχωρήσουν και να καταλάβουν επιπλέον θέσεις στον Λίβανο», σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ.

Οι δηλώσεις του Ισραέλ Κατζ έγιναν μετά την ανακοίνωση των IDF ότι οι στρατιώτες «επιχειρούν στον νότιο Λίβανο».

Σύμφωνα με την προηγούμενη ανακοίνωση του στρατού, οι δυνάμεις είχαν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κοντά στα σύνορα «ως μέρος μιας ενισχυμένης αμυντικής τακτικής» και αυτό δεν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης χερσαίας επιχείρησης στο Λίβανο.

Tην είδηση, ότι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού επιχειρούν από το πρωί της Τρίτης στον νότιο Λίβανο, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Χ ο IDF. «Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ επέλεξε να συμμετάσχει στην εκστρατεία και να ενεργήσει εκ μέρους του Ιράν, και θα υποστεί τις συνέπειες των πράξεών της. Οι IDF δεν θα επιτρέψουν να προκληθεί βλάβη στους πολίτες του Ισραήλ και θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τους προστατεύσει».

