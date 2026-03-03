ΔΙΕΘΝΗ

Πακιστάν: Ανακοίνωσε μερικό κλείσιμο του εμπορικού εναέριου χώρου για τον Μάρτιο

Πάνω από 150 διεθνείς πτήσεις μεταξύ πακιστανικών πόλεων και προορισμών στη Μέση Ανατολή έχουν ακυρωθεί

Η Αρχή Αεροδρομίων του Πακιστάν ανακοίνωσε το μερικό κλείσιμο του εναέριου χώρου της για εμπορικές πτήσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω εκτεταμένων διαταραχών στις αεροπορικές μεταφορές στην περιοχή λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Πάνω από 150 διεθνείς πτήσεις μεταξύ πακιστανικών πόλεων και προορισμών στη Μέση Ανατολή έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Σε δήλωσή της, η Αρχή ανέφερε ότι επιλεγμένα τμήματα διαδρομών στις περιοχές πτήσεων του Καράτσι και της Λαχόρη δεν θα είναι διαθέσιμα καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ. (τοπική ώρα) από την Τρίτη έως τις 31 Μαρτίου «για λειτουργικούς λόγους».

