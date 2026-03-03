ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Μεξικό: Ο βαρόνος των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» θάφτηκε σε χρυσό φέρετρο

Μέλη της Εθνικής Φρουράς βγήκαν στους δρόμους για να αποτρέψουν την εκδήλωση νέων επεισοδίων όσο διαρκούσε η κηδεία

The LiFO team
The LiFO team
Μεξικό: Ο βαρόνος των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» θάφτηκε σε χρυσό φέρετρο Facebook Twitter
0

Ο διαβόητος βαρόνος των ναρκωτικών στο Μεξικό, Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός και ως «Ελ Μέντσο», κηδεύτηκε τη Δευτέρα από την οικογένειά του σε χρυσό φέρετρο.

Ο ηγέτης του καρτέλ πέθανε μετά από τραυματισμό σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των σωματοφυλάκων του και των μεξικανικών ειδικών δυνάμεων που είχαν αποσταλεί για να τον συλλάβουν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο 59χρονος ιδρυτής του φοβερού καρτέλ Jalisco New Generation Cartel (CJNG) ήταν ο πιο καταζητούμενος άνδρας της χώρας, ενώ οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Ο θάνατός του προκάλεσε εκτεταμένα βίαια επεισόδια, όπου μέλη του καρτέλ έβαλαν φωτιά σε οχήματα και μπλόκαραν δρόμους σε 20 μεξικανικές πολιτείες.

Μέλη της Εθνικής Φρουράς βγήκαν στους δρόμους για να αποτρέψουν την εκδήλωση νέων επεισοδίων κατά τη διάρκεια της κηδείας.

Η κηδεία του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό

Πριν από την τελετή, λουλούδια μεταφέρθηκαν στο γραφείο τελετών, μεταξύ των οποίων και ένα σε σχήμα κόκορα, σε αναφορά στην αγάπη του για τις κοκορομαχίες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP, χρειάστηκαν πέντε φορτηγά για να μεταφέρουν όλα τα λουλούδια στο νεκροταφείο, τα περισσότερα από τα οποία είχαν σταλεί ανώνυμα.

Η νεκρική πομπή συνοδεύτηκε από μια μπάντα που έπαιζε μουσική ranchero και narcocorridos - τραγούδια που υμνούν τους βαρόνους των ναρκωτικών.

Το παραδοσιακό τραγούδι El Muchacho Alegre έπαιξε καθώς το χρυσό φέρετρο του Οσεγκέρα έφτασε σε ένα παρεκκλήσι που βρίσκεται μέσα στο νεκροταφείο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά από μια τελετή διάρκειας μιας ώρας, οι πενθούντες - πολλοί από τους οποίους έκρυβαν την ταυτότητά τους χρησιμοποιώντας μάσκες προσώπου - ακολούθησαν το φέρετρο καθώς μεταφερόταν στον τάφο.

Τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης σημείωσαν ότι ο τάφος ήταν σχετικά απλός σε σύγκριση με αυτούς άλλων βαρόνων των ναρκωτικών, οι οποίοι συχνά καταλήγουν ως μεγάλα μαυσωλεία.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπορεί ένα αρχιτεκτονικό γραφείο να αποδεσμευτεί από το όνομα του ιδρυτή του; Η υπόθεση Zaha Hadid

Διεθνή / Μπορεί ένα αρχιτεκτονικό γραφείο να αποδεσμευτεί από το όνομα του ιδρυτή του; Η υπόθεση Zaha Hadid

Το Εφετείο της Αγγλίας έκρινε ότι η συμφωνία που υποχρεώνει το Zaha Hadid Architects να διατηρεί το όνομα της ιδρύτριάς του και να καταβάλλει 6% των εσόδων του στο Zaha Hadid Foundation μπορεί να τερματιστεί με εύλογη προειδοποίηση, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή επαναδιαπραγμάτευση ή αλλαγή ονόματος.
THE LIFO TEAM
Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδηγεί διεθνείς ομίλους πολυτελείας και μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου σε προσωρινό κλείσιμο καταστημάτων και αναστολή δραστηριοτήτων στον Κόλπο.
THE LIFO TEAM
«Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι»: Η δήλωση του Shia LaBeouf που πυροδότησε αντιδράσεις

Διεθνή / «Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι»: Η δήλωση του Shia LaBeouf που πυροδότησε αντιδράσεις

Ο Shia LaBeouf μίλησε σε συνέντευξή του στον Andrew Callaghan για την πρώτη του σύλληψη στη Νέα Ορλεάνη, δηλώνοντας «αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι», λίγο πριν συλληφθεί ξανά κατά τη διάρκεια του Mardi Gras. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media και επανέφεραν στο προσκήνιο το ταραχώδες δημόσιο προφίλ του ηθοποιού.
THE LIFO TEAM
«Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Διεθνή / «Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Ιρανοί σκηνοθέτες και δημιουργοί της διασποράς τοποθετούνται δημόσια μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μιλώντας για «το τέλος ενός 47χρονου εφιάλτη», αλλά και για την αβεβαιότητα που ακολουθεί. Δηλώσεις, ανοιχτές επιστολές και αναρτήσεις στα social media φωτίζουν τη σύνθετη στάση της ιρανικής πολιτισμικής κοινότητας απέναντι στις εξελίξεις.
THE LIFO TEAM
Chet Hanks: «Free me» από την Κολομβία – Μπλόκο επιστροφής λόγω διαβατηρίου

Διεθνή / Ο Chet Hanks και το ελληνικό διαβατήριο που τον κράτησε στη Μεντεγίν

Ο Chet Hanks δήλωσε μέσω Instagram ότι παραμένει στην Κολομβία λόγω προβλήματος με το διαβατήριό του. Ο 35χρονος ηθοποιός και ράπερ, γιος του Tom Hanks και της Rita Wilson, εξήγησε ότι ταξίδευε με το ελληνικό του διαβατήριο και δεν είχε μαζί του το αμερικανικό, γεγονός που δυσκολεύει την επιστροφή του στις ΗΠΑ.
THE LIFO TEAM
 
 