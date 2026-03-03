Times: Η Βρετανία στέλνει πολεμικό πλοίο στην Κύπρο

Η Βρετανία στέλνει πολεμικό πλοίο στην Κύπρο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Times.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα αναφέρει ότι: «Η Βρετανία σχεδιάζει να στείλει πολεμικό πλοίο στην Κύπρο για να υπερασπιστεί τη RAF Akrotiri από ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα The Times. Ο υπουργός Άμυνας John Healey συναντήθηκε με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους τις τελευταίες 24 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων συζήτησαν την αποστολή του HMS Duncan στην περιοχή».

Το Βασιλικό Ναυτικό διαθέτει συνολικά έξι αντιτορπιλικά τύπου 45, εκ των οποίων τα τρία βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Τα HMS Dauntless και HMS Dragon βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν τεθεί σε ετοιμότητα ώστε να αποπλεύσουν εντός τριών ημερών. Το HMS Duncan βρίσκεται ήδη σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής και εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει ταχύτερα στην Κύπρο.

Όπως αναφέρουν οι πηγές που επικαλούνται οι Times, η Βρετανία εξετάζει την αποστολή πολεμικού πλοίου στην Κύπρο, με στόχο την προστασία της αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι από ενδεχόμενες ιρανικές επιθέσεις.

Το χωριό Ακρωτήρι στην Κύπρο, παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τους 1.100 κατοίκους του να καλούνται από το υπουργείο Εσωτερικών να παραμείνουν μακριά από τις εστίες τους και για τη σημερινή νύχτα.

Η εντολή εκκένωσης, που τέθηκε σε ισχύ από χθες, παρατείνεται για προληπτικούς λόγους, καθώς η περιοχή γειτνιάζει άμεσα με τις Βρετανικές Βάσεις, όπου το κλίμα παραμένει τεταμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας εντός των Βρετανικών Βάσεων, γεγονός που καταδεικνύει την αυξημένη κινητικότητα στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η πολιτική ηγεσία της Κύπρου βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Αθήνα.

Η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κ. Δημητρίου εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αρωγή και τη στήριξη της Ελλάδας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.

Κύπρος: Έρημοι δρόμοι στο Ακρωτήρι

Η εικόνα στο χωριό Ακρωτήρι είναι αποκαρδιωτική, με τους δρόμους να παραμένουν έρημοι και τα σχολεία κλειστά. Παρά το γεγονός ότι το σχολικό κουδούνι ακούστηκε κανονικά το πρωί, οι αίθουσες παρέμειναν άδειες από μαθητές. Η πλειονότητα των κατοίκων φιλοξενείται σε συγγενικά, φιλικά πρόσωπα και ξενοδοχεία ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι που επέλεξαν να παραμείνουν στο χωριό, αρνούμενοι να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια της Πολιτικής Άμυνας περιπολούν στην περιοχή, πηγαίνοντας πόρτα-πόρτα για να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους ή πολίτες που χρήζουν άμεσης βοήθειας.

Παράλληλα, ορισμένοι κάτοικοι επιστρέφουν για λίγα λεπτά με τα οχήματά τους, προκειμένου να ελέγξουν τις οικίες τους ή να πάρουν είδη πρώτης ανάγκης, προτού απομακρυνθούν ξανά προς ασφαλή σημεία.

Κύπρος: Οδηγίες για σακίδιο έκτακτης ανάγκης

Σε επίσημη ανακοίνωση προέβη το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου, απευθύνοντας επείγουσα σύσταση προς τους πολίτες για την προληπτική προετοιμασία ενός «Σακιδίου Έκτακτης Ανάγκης».

Η οδηγία αυτή έρχεται ως συνέχεια των προληπτικών μέτρων ασφαλείας στην περιοχή του Ακρωτηρίου, με στόχο την ετοιμότητα των πολιτών.



Με πληροφορίες από Times