Κύπρος: «Φτιάξε το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης» - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει το χωριό Ακρωτήρι στην Κύπρο, με τους 1.100 κατοίκους του να καλούνται από το υπουργείο Εσωτερικών να παραμείνουν μακριά από τις εστίες τους και για τη σημερινή νύχτα.

Η εντολή εκκένωσης, που τέθηκε σε ισχύ από χθες, παρατείνεται για προληπτικούς λόγους, καθώς η περιοχή γειτνιάζει άμεσα με τις Βρετανικές Βάσεις, όπου το κλίμα παραμένει τεταμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας εντός των Βρετανικών Βάσεων, γεγονός που καταδεικνύει την αυξημένη κινητικότητα στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η πολιτική ηγεσία της Κύπρου βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Αθήνα.

Η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κ. Δημητρίου εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αρωγή και τη στήριξη της Ελλάδας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.

Κύπρος: Έρημοι δρόμοι στο Ακρωτήρι

Η εικόνα στο χωριό Ακρωτήρι είναι αποκαρδιωτική, με τους δρόμους να παραμένουν έρημοι και τα σχολεία κλειστά. Παρά το γεγονός ότι το σχολικό κουδούνι ακούστηκε κανονικά το πρωί, οι αίθουσες παρέμειναν άδειες από μαθητές. Η πλειονότητα των κατοίκων φιλοξενείται σε συγγενικά, φιλικά πρόσωπα και ξενοδοχεία ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι που επέλεξαν να παραμείνουν στο χωριό, αρνούμενοι να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια της Πολιτικής Άμυνας περιπολούν στην περιοχή, πηγαίνοντας πόρτα-πόρτα για να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους ή πολίτες που χρήζουν άμεσης βοήθειας.

Παράλληλα, ορισμένοι κάτοικοι επιστρέφουν για λίγα λεπτά με τα οχήματά τους, προκειμένου να ελέγξουν τις οικίες τους ή να πάρουν είδη πρώτης ανάγκης, προτού απομακρυνθούν ξανά προς ασφαλή σημεία.

Κύπρος: Οδηγίες για σακίδιο έκτακτης ανάγκης

Σε επίσημη ανακοίνωση προέβη το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου, απευθύνοντας επείγουσα σύσταση προς τους πολίτες για την προληπτική προετοιμασία ενός «Σακιδίου Έκτακτης Ανάγκης».

Η οδηγία αυτή έρχεται ως συνέχεια των προληπτικών μέτρων ασφαλείας στην περιοχή του Ακρωτηρίου, με στόχο την ετοιμότητα των πολιτών.

🎒 Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης



Δημιούργησε, προληπτικά, το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά προϊόντα, το οποίο θα μπορείς εύκολα να μεταφέρεις σε καταφύγιο, στο ενδεχόμενο που θα δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές. pic.twitter.com/BOc3T3hHZz — Υπουργείο Εσωτερικών (@MinInteriorCY) March 3, 2026

Με πληροφορίες από ΕΡΤ