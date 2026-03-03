ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

«Δεν ήταν χρήσιμος»: Τραμπ κατά Στάρμερ για άρνηση Βρετανίας να υποστηρίξει τις επιθέσεις στο Ιράν

«Η σχέση προφανώς δεν είναι όπως παλιά» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

The LiFO team
The LiFO team
ΤΡΑΜΠ ΣΤΑΡΜΕΡ ΙΡΑΝ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε ξανά τον Κιρ Στάρμερ για την άρνηση της Βρετανίας να συνδράμει στις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «η σχέση προφανώς δεν είναι όπως παλιά».

Ο Στάρμερ είχε εκφράσει την πιο έντονη μέχρι τώρα κριτική του για τη δράση του Τραμπ στο Ιράν, λέγοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πιστεύει στην «αλλαγή καθεστώτος από τον αέρα» και υπερασπίστηκε την απόφασή του να μην επιτρέψει τη χρήση βρετανικών βάσεων για τη διεξαγωγή των επιθέσεων.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεών του για αμυντικές ενέργειες με σκοπό την προστασία των συμμαχικών δυνάμεων και των χωρών του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής που έχουν πληγεί από μια σειρά αντιποίνων μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Αιχμές από Τραμπ για Στάρμερ

Μιλώντας στην εφημερίδα Sun, ο Τραμπ συνέκρινε αρνητικά τις ενέργειες του Στάρμερ με την υποστήριξη της Γαλλίας στις επιθέσεις και με την υποστήριξη του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. «Δεν ήταν χρήσιμος. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έβλεπα αυτό. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έβλεπα αυτό από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αγαπάμε το Ηνωμένο Βασίλειο», είπε.

«Είναι ένας διαφορετικός κόσμος, στην πραγματικότητα. Είναι μια πολύ διαφορετική σχέση από αυτή που είχαμε με τη χώρα σας στο παρελθόν. Είναι πολύ λυπηρό να βλέπουμε ότι η σχέση δεν είναι προφανώς αυτή που ήταν».

Ο Στάρμερ έχει επαινεθεί στο παρελθόν για την ικανότητά του να διατηρεί μια σχέση με τον ασταθή πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά τη Δευτέρα στο Κοινοβούλιο, ο πρωθυπουργός εξέφρασε αμφιβολίες για τη δράση των ΗΠΑ στην Τεχεράνη και τη νομιμότητά της.

«Όλοι θυμόμαστε τα λάθη του Ιράκ και έχουμε μάθει τα μαθήματά μας. Οποιαδήποτε ενέργεια του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει πάντα να έχει νόμιμη βάση και ένα βιώσιμο, καλά μελετημένο σχέδιο», είπε. «Αυτή είναι η αρχή που εφάρμοσα στις αποφάσεις που πήρα το Σαββατοκύριακο».

Αντιδρώντας στα σχόλια του Τραμπ, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Ντάρεν Τζόουνς, επανέλαβε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συμμετάσχει σε επιθετικές επιθέσεις.

«Θα έπρεπε να είχε βοηθήσει» είπε ο Τραμπ

Στην συνέντευξή του, ο Τραμπ ευχήθηκε στον Στάρμερ «καλή τύχη» και είπε ότι έχει «εξαιρετικές σχέσεις» με τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου. Είπε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν είναι μια τόσο αναγνωρίσιμη χώρα... Εννοώ, αν κοιτάξετε τι συνέβη την τελευταία περίοδο, είναι πολύ διαφορετικό».

Είπε ότι η συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου σε επιθετικές ενέργειες δεν θα είχε μεγάλη διαφορά για τους στόχους των ΗΠΑ.

«Δεν έχει σημασία, αλλά ο [Στάρμερ] θα έπρεπε να είχε βοηθήσει... θα έπρεπε. Εννοώ, η Γαλλία ήταν υπέροχη. Όλοι ήταν υπέροχοι. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ διαφορετικό από τους άλλους», είπε. «Είδατε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, τα υπέροχα πράγματα που είπε, τον Μαρκ Ρούτε, είναι υπέροχος. Όχι, όλοι ήταν σχεδόν υπέροχοι εκτός από... πιστεύουμε ότι ο Κιρ ήταν πολύ διαφορετικός».

Ο Τραμπ είπε ότι ο Στάρμερ έπρεπε επίσης να αλλάξει πορεία σχετικά με τη συμφωνία για τα νησιά Τσάγκος – την οποία οι ΗΠΑ είχαν υποστηρίξει προηγουμένως – καθώς και σχετικά με την εξερεύνηση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Βόρεια Θάλασσα και τη μετανάστευση. «Σταματήστε να δέχεστε ανθρώπους από ξένες χώρες που σας μισούν», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Στάρμερ προσπαθούσε να κερδίσει τους μουσουλμάνους ψηφοφόρους, ο Τραμπ είπε ότι «θα μπορούσε» να είναι έτσι.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Τραμπ: Αυτοί είναι οι 4 στόχοι των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να αιτιολογήσει την απόφαση για την έναρξη των επιχειρήσεων το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «την τελευταία και καλύτερη ευκαιρία» να πληγεί η Τεχεράνη
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι»: Η δήλωση του Shia LaBeouf που πυροδότησε αντιδράσεις

Διεθνή / «Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι»: Η δήλωση του Shia LaBeouf που πυροδότησε αντιδράσεις

Ο Shia LaBeouf μίλησε σε συνέντευξή του στον Andrew Callaghan για την πρώτη του σύλληψη στη Νέα Ορλεάνη, δηλώνοντας «αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι», λίγο πριν συλληφθεί ξανά κατά τη διάρκεια του Mardi Gras. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media και επανέφεραν στο προσκήνιο το ταραχώδες δημόσιο προφίλ του ηθοποιού.
THE LIFO TEAM
«Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Διεθνή / «Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Ιρανοί σκηνοθέτες και δημιουργοί της διασποράς τοποθετούνται δημόσια μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μιλώντας για «το τέλος ενός 47χρονου εφιάλτη», αλλά και για την αβεβαιότητα που ακολουθεί. Δηλώσεις, ανοιχτές επιστολές και αναρτήσεις στα social media φωτίζουν τη σύνθετη στάση της ιρανικής πολιτισμικής κοινότητας απέναντι στις εξελίξεις.
THE LIFO TEAM
Chet Hanks: «Free me» από την Κολομβία – Μπλόκο επιστροφής λόγω διαβατηρίου

Διεθνή / Ο Chet Hanks και το ελληνικό διαβατήριο που τον κράτησε στη Μεντεγίν

Ο Chet Hanks δήλωσε μέσω Instagram ότι παραμένει στην Κολομβία λόγω προβλήματος με το διαβατήριό του. Ο 35χρονος ηθοποιός και ράπερ, γιος του Tom Hanks και της Rita Wilson, εξήγησε ότι ταξίδευε με το ελληνικό του διαβατήριο και δεν είχε μαζί του το αμερικανικό, γεγονός που δυσκολεύει την επιστροφή του στις ΗΠΑ.
THE LIFO TEAM
ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ LIVE

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: «Μην εμπλακείτε» - Η Τεχεράνη προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές χώρες

Όλες οι εξελίξεις - Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν - Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε νέα διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων δεκάδων κοινοτήτων στον Λίβανο
THE LIFO TEAM
ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΒΑΣΗ RAF

Διεθνή / Κύπρος: Από τον Λίβανο εκτοξεύθηκαν τα drones που έπληξαν τη βάση Ακρωτηρίου – Πιθανή εμπλοκή της Χεζμπολάχ

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Κυριακής και οι κυπριακές αρχές ανέφεραν ότι το πρωί της Δευτέρας αναχαιτίστηκαν ακόμη δύο drones που κινήθηκαν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων
THE LIFO TEAM
ΜΑΚΡΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνή / Μακρόν: Η Γαλλία αυξάνει το πυρηνικό της οπλοστάσιο – Στην «πυρηνική ομπρέλα» και η Ελλάδα

Η ένταξη της Ελλάδας στη γαλλική πρωτοβουλία συνδέεται με τη στενή αμυντική συνεργασία Αθήνας και Παρισιού, η οποία αναμένεται να ανανεωθεί τον Απρίλιο, κατά την προγραμματισμένη επίσκεψη του Μακρόν στην Αθήνα
THE LIFO TEAM
 
 