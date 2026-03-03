Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Μεγάλοι όμιλοι πολυτελείας και διεθνείς αλυσίδες λιανεμπορίου αναστέλλουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους στη Μέση Ανατολή, καθώς η κλιμακούμενη σύγκρουση στην περιοχή προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στις μετακινήσεις, στον τουρισμό και στην καταναλωτική δραστηριότητα.

Το αεροπορικό μέτωπο ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, που επεκτάθηκε τις τελευταίες ημέρες, έχει οδηγήσει σε αντίποινα με πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις σε κράτη του Κόλπου. Η αβεβαιότητα και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις έχουν επηρεάσει άμεσα τις εμπορικές δραστηριότητες σε βασικούς κόμβους αγορών όπως το Ντουμπάι, η Ντόχα και το Μπαχρέιν — περιοχές που τα τελευταία χρόνια είχαν εξελιχθεί σε από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους προορισμούς για την παγκόσμια βιομηχανία πολυτελείας.

Ο όμιλος Chalhoub, που διαχειρίζεται περίπου 900 καταστήματα για brands όπως Versace, Jimmy Choo και Sephora στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι τα καταστήματά του στο Μπαχρέιν παραμένουν κλειστά, ενώ σε αγορές όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και η Ιορδανία λειτουργούν με περιορισμένο προσωπικό και σε εθελοντική βάση. Παράλληλα, στελέχη της εταιρείας επισκέφθηκαν μεγάλα εμπορικά κέντρα στο Ντουμπάι προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια των εργαζομένων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Amazon ανέστειλε τη λειτουργία του κέντρου διανομής της στο Άμπου Ντάμπι και διέκοψε προσωρινά παραδόσεις σε τμήματα της περιοχής, ενώ ζήτησε από το προσωπικό της σε Σαουδική Αραβία και Ιορδανία να παραμείνει κατ’ οίκον.

Ο όμιλος Kering, στον οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων οι Gucci και Saint Laurent, ανακοίνωσε προσωρινό κλείσιμο καταστημάτων σε ΗΑΕ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ, ενώ έχει παγώσει και τα επαγγελματικά ταξίδια προς τη Μέση Ανατολή. Παρόμοια μέτρα λαμβάνουν και άλλες πολυεθνικές: η Apple διατηρεί κλειστά τα καταστήματά της στο Ντουμπάι, η H&M έχει αναστείλει τη λειτουργία σε Μπαχρέιν και Ισραήλ, ενώ η Reckitt έθεσε σε καθεστώς τηλεργασίας τους εργαζόμενους στην περιοχή και έκλεισε προσωρινά μονάδα παραγωγής στο Μπαχρέιν.

Απειλή για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά πολυτελείας

Αν και η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει μόλις 5% έως 10% της παγκόσμιας κατανάλωσης ειδών πολυτελείας, τα τελευταία χρόνια καταγραφόταν ως η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή για τον κλάδο. Με τις πωλήσεις πολυτελών ειδών να επιβραδύνονται σε Ευρώπη και Ασία, αγορές όπως το Ντουμπάι και το Ριάντ είχαν αναδειχθεί σε κρίσιμους μοχλούς ανάπτυξης.

Η διακοπή αεροπορικών δρομολογίων και το κλείσιμο αεροδρομίων έχουν παγώσει τον τουρισμό υψηλού εισοδήματος, που αποτελεί βασικό τμήμα της λεγόμενης travel retail αγοράς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, αν η ταξιδιωτική λιανική αγορά της περιοχής — αξίας περίπου 5 έως 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων — παραμείνει ανενεργή για έναν μήνα, οι απώλειες ενδέχεται να φτάσουν εκατοντάδες εκατομμύρια.

Παράλληλα, η μείωση των μετακινήσεων επηρεάζει και την Ευρώπη. Εάν οι καταναλωτές από τον Κόλπο δεν μπορούν να ταξιδέψουν σε Παρίσι ή Μιλάνο για αγορές, οι επιπτώσεις ενδέχεται να μεταφερθούν και στις ευρωπαϊκές αγορές πολυτελείας.

Οι χρηματιστηριακές αγορές αντέδρασαν άμεσα. Μετοχές μεγάλων ομίλων όπως LVMH, Hermès και Richemont κατέγραψαν πτώση μεταξύ 4% και 5,7%, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τους πιθανούς κινδύνους για τα έσοδα του 2026.

Σχέδια επέκτασης υπό επανεξέταση

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς αρκετές εταιρείες είχαν επενδύσει επιθετικά στην περιοχή. Η LVMH είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα μεγάλες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις σε ξενοδοχεία-ορόσημα του Ντουμπάι, ενώ η Cartier εγκαινίασε έκθεση υψηλής κοσμηματοποιίας λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει η νέα φάση της σύγκρουσης.

Ταυτόχρονα, και οι mass-market παίκτες ενίσχυαν την παρουσία τους. Η Primark είχε ανακοινώσει το άνοιγμα τριών νέων καταστημάτων στο Ντουμπάι εντός της άνοιξης, καθώς και επέκταση σε Μπαχρέιν και Κατάρ. Πλέον, η εταιρεία δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Η αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε πρόβλεψη. Εάν η ένταση παραταθεί, η Μέση Ανατολή — που μέχρι πρόσφατα παρουσιαζόταν ως η «λαμπρότερη» αγορά για την πολυτελή κατανάλωση — κινδυνεύει να μετατραπεί σε μία από τις πιο ασταθείς ζώνες για το διεθνές λιανεμπόριο.

Για τη βιομηχανία της μόδας και του λιανεμπορίου, η περιοχή λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια ως σύμβολο ανάπτυξης και αισιοδοξίας. Σήμερα, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής κρίσης που αναδιατάσσει εκ νέου τους χάρτες της παγκόσμιας κατανάλωσης.