Απεργία σχεδιάζουν οι εργαζόμενοι στο Λούβρο - Σωρεία προβλημάτων αναφέρουν τα συνδικάτα

Τα συνδικάτα του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι κάλεσαν σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, σε κυλιόμενη απεργία που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, επικαλούμενα τις συνθήκες εργασίας.

Η ανακοίνωση έγινε μια μέρα μετά την παραδοχή του μουσείου για μια σημαντική διαρροή στα τέλη Νοεμβρίου και σχεδόν δύο μήνες μετά από την ληστεία κατά την οποία εκλάπησαν τα γαλλικά στέμματα από τη μόνιμη συλλογή του.

Μεταξύ των δύο αυτών περιστατικών, το μουσείο αναγκάστηκε να κλείσει μια γκαλερί με αρχαία ελληνικά κεραμικά λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια της οροφής.

Τα συνδικάτα των εργαζομένων στο Λούβρο καλούν σε απεργία

Τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις - η CGT, η Sud και η CFDT - κάλεσαν σε κυλιόμενη απεργία από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, η οποία ψηφίστηκε «ομόφωνα» σε συνέλευση περίπου 200 υπαλλήλων, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της CFDT Valerie Baud στο AFP.

Εάν ακολουθηθεί ευρέως από τα 2.100 άτομα που είναι προσωπικό του Λούβρου, θα μπορούσε να οδηγήσει στο κλείσιμο του μουσείου κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, μία περίοδος κατά την οποία το Παρίσι είναι γεμάτο από ταξιδιώτες.

Το Λούβρο αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά στις 16 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, μετά από ξαφνική απεργία των υπαλλήλων της γκαλερί, των εκδοτών εισιτηρίων και του προσωπικού ασφαλείας, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την υποστελέχωση και την μεγάλη επισκεψιμότητα του μουσείου.

Σε κοινή επιστολή που απέστειλαν τη Δευτέρα στην υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, τα συνδικάτα ανέφεραν ότι τμήματα του Λούβρου έκλειναν τακτικά λόγω «ανεπαρκούς αριθμού προσωπικού, τεχνικών προβλημάτων και της παλαιότητας του κτιρίου».

«Το κοινό έχει πλέον περιορισμένη πρόσβαση στα έργα τέχνης και δυσκολεύεται να κινηθεί. Η επίσκεψη στο Λούβρο έχει μετατραπεί σε πραγματικό αγώνα εμποδίων», πρόσθεσαν, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που διαθέτει το AFP.

Πολλά τα προβλήματα για το Λούβρο

Την Κυριακή, ο αναπληρωτής διευθυντής του μουσείου, Φράνσις Στάινμποκ, δήλωσε ότι μια ανοιχτή βαλβίδα στο σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού είχε προκαλέσει ζημιά από νερό σε 300 έως 400 περιοδικά, βιβλία και έγγραφα στο τμήμα της Αιγύπτου.

Τα κατεστραμμένα αντικείμενα χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα και είναι «εξαιρετικά χρήσιμα», αλλά «σε καμία περίπτωση μοναδικά», πρόσθεσε ο Στάινμποκ.

Στις 19 Οκτωβρίου, μια συμμορία τεσσάρων ατόμων εισέβαλε στο μουσείο, κλέβοντας κοσμήματα αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων σε μόλις επτά λεπτά, πριν διαφύγουν με σκούτερ.

Το περιστατικό ανέδειξε σημαντικά κενά στην ασφάλεια και άσκησε μεγάλη πίεση στη διορισμένη- από την κυβέρνηση- διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς Ντε Καρ.

Με πληροφορίες από France24

