ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός δημιουργεί «ουδέτερη ζώνη» - Νέα πλήγματα στη Βηρυτό

Στις πρόσφατες επιθέσεις δεν προηγήθηκε προειδοποίηση προς τους πολίτες

The LiFO team
The LiFO team
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΠΛΗΓΜΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΖΩΝΗ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
0

Νέα ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού στον Λίβανο, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Στις πρόσφατες επιθέσεις δεν προηγήθηκε προειδοποίηση για απομάκρυνση των κατοίκων, μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Ani) του Λιβάνου.

Οι νέες επιθέσεις στον Λίβανο και η δημιουργία «ουδέτερης ζώνης»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έθεσε στο στόχαστρο πολλούς τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό». Το Ani διευκρίνισε πως η «σειρά σφοδρών πληγμάτων προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε κτίρια». Σε εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFPTV) στήλη πυκνού καπνού φαίνεται να υψώνεται στον ουρανό πάνω από τον τομέα που στοχοθετήθηκε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι δημιουργεί μία «ουδέτερη ζώνη» στον Λίβανο, λίγο μετά την εξουσιοδότηση του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ στους στρατιώτες να αναπτυχθούν σε νέες θέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ.

«Η Βόρεια Διοίκηση προωθήθηκε, πήρε τον έλεγχο υψωμάτων και δημιουργεί αυτή την ώρα μια ουδέτερη ζώνη, όπως το είχαμε υποσχεθεί, ανάμεσα στον πληθυσμό μας και κάθε απειλή», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού, ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, στην τηλεόραση.

Νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε χερσαία διείσδυση σε μία ζώνη στα σύνορα με τον νότιο Λίβανο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπορεί ένα αρχιτεκτονικό γραφείο να αποδεσμευτεί από το όνομα του ιδρυτή του; Η υπόθεση Zaha Hadid

Διεθνή / Μπορεί ένα αρχιτεκτονικό γραφείο να αποδεσμευτεί από το όνομα του ιδρυτή του; Η υπόθεση Zaha Hadid

Το Εφετείο της Αγγλίας έκρινε ότι η συμφωνία που υποχρεώνει το Zaha Hadid Architects να διατηρεί το όνομα της ιδρύτριάς του και να καταβάλλει 6% των εσόδων του στο Zaha Hadid Foundation μπορεί να τερματιστεί με εύλογη προειδοποίηση, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή επαναδιαπραγμάτευση ή αλλαγή ονόματος.
THE LIFO TEAM
Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδηγεί διεθνείς ομίλους πολυτελείας και μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου σε προσωρινό κλείσιμο καταστημάτων και αναστολή δραστηριοτήτων στον Κόλπο.
THE LIFO TEAM
«Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι»: Η δήλωση του Shia LaBeouf που πυροδότησε αντιδράσεις

Διεθνή / «Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι»: Η δήλωση του Shia LaBeouf που πυροδότησε αντιδράσεις

Ο Shia LaBeouf μίλησε σε συνέντευξή του στον Andrew Callaghan για την πρώτη του σύλληψη στη Νέα Ορλεάνη, δηλώνοντας «αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι», λίγο πριν συλληφθεί ξανά κατά τη διάρκεια του Mardi Gras. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media και επανέφεραν στο προσκήνιο το ταραχώδες δημόσιο προφίλ του ηθοποιού.
THE LIFO TEAM
«Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Διεθνή / «Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Ιρανοί σκηνοθέτες και δημιουργοί της διασποράς τοποθετούνται δημόσια μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μιλώντας για «το τέλος ενός 47χρονου εφιάλτη», αλλά και για την αβεβαιότητα που ακολουθεί. Δηλώσεις, ανοιχτές επιστολές και αναρτήσεις στα social media φωτίζουν τη σύνθετη στάση της ιρανικής πολιτισμικής κοινότητας απέναντι στις εξελίξεις.
THE LIFO TEAM
Chet Hanks: «Free me» από την Κολομβία – Μπλόκο επιστροφής λόγω διαβατηρίου

Διεθνή / Ο Chet Hanks και το ελληνικό διαβατήριο που τον κράτησε στη Μεντεγίν

Ο Chet Hanks δήλωσε μέσω Instagram ότι παραμένει στην Κολομβία λόγω προβλήματος με το διαβατήριό του. Ο 35χρονος ηθοποιός και ράπερ, γιος του Tom Hanks και της Rita Wilson, εξήγησε ότι ταξίδευε με το ελληνικό του διαβατήριο και δεν είχε μαζί του το αμερικανικό, γεγονός που δυσκολεύει την επιστροφή του στις ΗΠΑ.
THE LIFO TEAM
ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ LIVE

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ - «Πολύ αργά» για συνομιλίες με το Ιράν, λέει ο Τραμπ

Όλες οι εξελίξεις - Στους 787 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν - Νέες ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη - Κλειστά τα σχολεία στο Ακρωτήρι μέχρι την Παρασκευή
THE LIFO TEAM
 
 