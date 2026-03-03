Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός δημιουργεί «ουδέτερη ζώνη» - Νέα πλήγματα στη Βηρυτό

Νέα ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού στον Λίβανο, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Στις πρόσφατες επιθέσεις δεν προηγήθηκε προειδοποίηση για απομάκρυνση των κατοίκων, μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Ani) του Λιβάνου.

Οι νέες επιθέσεις στον Λίβανο και η δημιουργία «ουδέτερης ζώνης»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έθεσε στο στόχαστρο πολλούς τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό». Το Ani διευκρίνισε πως η «σειρά σφοδρών πληγμάτων προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε κτίρια». Σε εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFPTV) στήλη πυκνού καπνού φαίνεται να υψώνεται στον ουρανό πάνω από τον τομέα που στοχοθετήθηκε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι δημιουργεί μία «ουδέτερη ζώνη» στον Λίβανο, λίγο μετά την εξουσιοδότηση του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ στους στρατιώτες να αναπτυχθούν σε νέες θέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ.

«Η Βόρεια Διοίκηση προωθήθηκε, πήρε τον έλεγχο υψωμάτων και δημιουργεί αυτή την ώρα μια ουδέτερη ζώνη, όπως το είχαμε υποσχεθεί, ανάμεσα στον πληθυσμό μας και κάθε απειλή», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού, ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, στην τηλεόραση.

Νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε χερσαία διείσδυση σε μία ζώνη στα σύνορα με τον νότιο Λίβανο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

