Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον: Βίντεο από τις καταθέσεις τους για τον Τζέφρι Έπσταϊν

Βίντεο από την κατάθεση του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον δημοσιοποιήθηκαν, δείχνοντας τις αντιδράσεις και τις απαντήσεις τους σε ερωτήσεις που δέχθηκαν για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Το ζεύγος Κλίντον κατέθεσε ξεχωριστά την περασμένη εβδομάδα και αρνήθηκαν να γνωρίζουν εκ των προτέρων τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Αν και κανένας από τους Κλίντον δεν έχει κατηγορηθεί για οποιοδήποτε αδίκημα από τα θύματα του Έπσταϊν, ο Μπιλ Κλίντον περιλαμβάνεται σε αρχεία έρευνας που σχετίζονται με τον καταδικασμένο Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών. Η συμπερίληψή του προκάλεσε εκκλήσεις για την κατάθεση του ζευγαριού.

Ο εκνευρισμός της Χίλαρι Κλίντον

Σε μια από τις πιο δραματικές στιγμές κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της Χίλαρι Κλίντον, ένας από τους δικηγόρους της ενημερώνει τους παρευρισκόμενους ότι μια φωτογραφία από το εσωτερικό της αίθουσας κατάθεσης έχει διαρρεύσει στο κοινό.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Λόρεν Μπόεμπερτ παραδέχεται τότε ότι μοιράστηκε μια φωτογραφία από το εσωτερικό της αίθουσας, αλλά είπε ότι αυτό συνέβη πριν από την έναρξη της ακρόασης. Η φωτογραφία της είχε μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από έναν συντηρητικό influencer.

Η Κλίντον χτύπησε με το χέρι της στο τραπέζι και είπε: «Δεν έχει σημασία. Όλοι τηρούμε τους ίδιους κανόνες».

Ο δικηγόρος της Κλίντον επισημαίνει στους νομοθέτες στην αίθουσα ότι η πελάτισσά του είχε ζητήσει μια ανοιχτή ακρόαση, η οποία θα ήταν ορατή σε πραγματικό χρόνο από το κοινό, αλλά η επιτροπή απέρριψε το αίτημα αυτό.

«Τελείωσα», είπε η Κλίντον, σηκωμένη από την καρέκλα της.

Η ακρόαση διακόπτεται για ένα διάλειμμα και όταν ξαναρχίζει, ο δικηγόρος της Κλίντον επιπλήττει την επιτροπή για τη διαρροή της εικόνας.

«Το θεωρούμε απαράδεκτο», είπε ο δικηγόρος της Κλίντον. «Το θεωρούμε αντιεπαγγελματικό και το θεωρούμε άδικο. Ανυπομονούμε να διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες και σύμφωνα με τις προσδοκίες».

Ο Μπιλ Κλίντον και ο Τραμπ συζήτησαν για τον Έπσταϊν

Στη μέση της πολύωρης κατάθεσής του, ο Μπιλ Κλίντον ρωτήθηκε αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα έπρεπε να υποχρεωθεί να καταθέσει.

«Αυτό πρέπει να το αποφασίσετε εσείς», απάντησε. «Αλλά τον γνώριζε καλά».

Ο Κλίντον αναφέρθηκε σε μια συζήτηση που είχε με τον Τραμπ γύρω στο 2002 ή 2003 σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν. «[Ο Τραμπ] δεν μου είπε ποτέ τίποτα που να με κάνει να πιστέψω ότι ήταν εμπλεκόμενος σε κάτι ανάρμοστο... Απλώς είπε: «Ήμασταν φίλοι και μετά τσακωθήκαμε για μια συμφωνία αγοράς γης». Αυτό είναι όλο».

Η συζήτηση, σύμφωνα με τον Κλίντον, έλαβε χώρα στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης συγκέντρωσης χρημάτων.

Ο Τραμπ, είπε, πρέπει να γνώριζε ότι ο Κλίντον είχε ταξιδέψει στο παρελθόν με το αεροπλάνο του Έπσταϊν.

Είπε ότι ο Τραμπ του ανέφερε: «Περάσαμε υπέροχα χρόνια μαζί. Αλλά τσακωθήκαμε. Όλα εξαιτίας μιας συναλλαγής ακινήτων».

Όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ ανέλυσε λεπτομερώς τις στιγμές που μοιράστηκε με τον Έπσταϊν, ο Κλίντον είπε ότι ο Τραμπ δεν έδωσε «σεξουαλική χροιά» στη συζήτηση.

Απαντήσεις για τη φωτογραφία σε τζακούζι

Περίπου στα μισά της κατάθεσής του, ο Μπιλ Κλίντον ερωτάται σχετικά με μια φωτογραφία που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ως μέρος των αρχείων Έπσταϊν. Η φωτογραφία δείχνει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να χαλαρώνει σε ένα τζακούζι με κάποιον άλλο, του οποίου το πρόσωπο έχει καλυφθεί.

Ο βουλευτής είπε ότι το κοινό θέλει να μάθει το «πλαίσιο» και τις «λεπτομέρειες» της εικόνας.

«Δεν νομίζω ότι ήξερα ποτέ ότι τραβήχτηκε η φωτογραφία», είπε ο Κλίντον, προσθέτοντας ότι είναι «σχεδόν σίγουρος» ότι τραβήχτηκε στο Μπρουνέι στο τέλος ενός «μεγάλου» ταξιδιού στην Ασία.

«Ο σουλτάνος του Μπρουνέι ήταν ένας άνθρωπος που είχα γνωρίσει καλά κατά τη διάρκεια των οκτώ χρόνων της προεδρίας μου», θυμήθηκε, εξηγώντας ότι ο ηγέτης είχε προσφερθεί να βοηθήσει την Clinton Global Initiative και είχε προτείνει ένα ξενοδοχείο.

Είπε: «Θέλω να μείνετε σε αυτό το ξενοδοχείο και ελπίζω να χρησιμοποιήσετε την πισίνα». Έτσι έκανα. Και μετά βγήκα, πήγα για ύπνο, εξαντλημένος», είπε ο Κλίντον με ένα χαμόγελο.

Όταν ρωτήθηκε για το άλλο άτομο στη φωτογραφία, του οποίου η ταυτότητα έχει αποκρυφτεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Κλίντον είπε δύο φορές: «Δεν ξέρω ποιος είναι».

«Κάθισα στο τζακούζι για πέντε λεπτά, ή ό,τι ήταν, και σηκώθηκα και πήγα για ύπνο», είπε.

Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν συνέβη κάποια σεξουαλική δραστηριότητα εκείνο το βράδυ ή με αυτό το άτομο στο τζακούζι, απάντησε αρνητικά και κούνησε το κεφάλι.

Αρκετές άλλες φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης φαίνεται να έχουν τραβηχτεί στο ίδιο ξενοδοχείο.

Ο Μπιλ Κλίντον δέχθηκε ερώτηση για την Γκισλέιν Μάξγουελ

Σε ένα σημείο της κατάθεσής του, ο Μπιλ Κλίντον ρωτήθηκε αν ο Τραμπ θα πρέπει να χορηγήσει χάρη ή να δείξει επιείκεια στην Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή 20 ετών για σεξουαλική εκμετάλλευση θυμάτων του Έπσταϊν.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να σχολιάσω αυτό το θέμα», απάντησε ο Μπιλ Κλίντον.

«Ήταν πολύ δύσκολο για μένα όταν έγινε γνωστό», είπε, αναφερόμενος στη σύλληψη της Μάξγουελ, ενώ σημείωσε ότι ήταν «φιλικός» προς τη Μάξγουελ.

«Ήμουν λυπημένος. Αλλά ήταν τρομερό αυτό που έκανε και πρέπει να τιμωρηθεί», είπε ο Μπιλ Κλίντον. «Κάποιος άλλος εκτός από μένα πρέπει να αποφασίσει τι θα γίνει».

Τα έγγραφα που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τις έρευνές του για τα εγκλήματα του Έπσταϊν και της Μάξγουελ δεν δείχνουν καμία άμεση επικοινωνία μεταξύ του Κλίντον και του Έπσταϊν. Ωστόσο, και οι δύο άνδρες ήταν το θέμα μηνυμάτων μεταξύ της Μάξγουελ και του κορυφαίου βοηθού του Κλίντον, Νταγκ Μπαντ.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των δύο από το 2002 έως το 2004 δείχνουν μια στενή σχέση, γεμάτη κολακεία και σεξουαλικές νύξεις, με τον Μπαντ να αποκαλεί σε κάποιο σημείο τη Μάξγουελ «ερωμένη» του.

Με πληροφορίες από BBC