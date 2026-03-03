ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή /

Ιράν: Αναφορές για πλήγμα στο κτίριο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων

Συνεδρίαζε στην πόλη Κομ - Η συνέλευση αποτελείται από 80 κληρικούς και τα μέλη του συμβουλίου είχαν συγκεντρωθεί για να ψηφίσουν

ΙΡΑΝ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΟΜ Facebook Twitter
Φωτ: X
The LiFO team
The LiFO team
0

Το κτίριο της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, του οργάνου που είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της επιλογής του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, φέρεται να δέχθηκε -το μεσημέρι της Τρίτης- χτύπημα από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το εν λόγω κτίριο, σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή και ιρανικά μέσα ενημέρωσης όπως το Tasnim και το Mehr, βρίσκεται στην πόλη Κομ, νότια της Τεχεράνης.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το πρακτορείο ανέφερε ότι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν επίσης περιοχές κοντά στην Πλατεία της Επανάστασης στην Τεχεράνη.

Ιράν: Οι πρώτες πληροφορίες για την επίθεση στο κτίριο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων

Η επίθεση φέρεται να καταγράφηκε στις 3:30 μ.μ. το μεσημέρι και, σύμφωνα με αρκετές δημοσιογραφικές αναφορές, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο κτήριο της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων.

Η Συνέλευση, που είναι αρμόδια για την επιλογή του διαδόχου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε από το Ισραήλ, φέρεται πως συνεδρίαζε εκεί την ώρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Amit Segal, οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν το κτίριο ενώ η Συνέλευση καταμετρούσε ψηφοδέλτια για το συμβούλιο διαδοχής.

Με πληροφορίες από Mehr, Tasnim, Al Jazeera

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπορεί ένα αρχιτεκτονικό γραφείο να αποδεσμευτεί από το όνομα του ιδρυτή του; Η υπόθεση Zaha Hadid

Διεθνή / Μπορεί ένα αρχιτεκτονικό γραφείο να αποδεσμευτεί από το όνομα του ιδρυτή του; Η υπόθεση Zaha Hadid

Το Εφετείο της Αγγλίας έκρινε ότι η συμφωνία που υποχρεώνει το Zaha Hadid Architects να διατηρεί το όνομα της ιδρύτριάς του και να καταβάλλει 6% των εσόδων του στο Zaha Hadid Foundation μπορεί να τερματιστεί με εύλογη προειδοποίηση, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή επαναδιαπραγμάτευση ή αλλαγή ονόματος.
THE LIFO TEAM
Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδηγεί διεθνείς ομίλους πολυτελείας και μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου σε προσωρινό κλείσιμο καταστημάτων και αναστολή δραστηριοτήτων στον Κόλπο.
THE LIFO TEAM
«Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι»: Η δήλωση του Shia LaBeouf που πυροδότησε αντιδράσεις

Διεθνή / «Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι»: Η δήλωση του Shia LaBeouf που πυροδότησε αντιδράσεις

Ο Shia LaBeouf μίλησε σε συνέντευξή του στον Andrew Callaghan για την πρώτη του σύλληψη στη Νέα Ορλεάνη, δηλώνοντας «αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι», λίγο πριν συλληφθεί ξανά κατά τη διάρκεια του Mardi Gras. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media και επανέφεραν στο προσκήνιο το ταραχώδες δημόσιο προφίλ του ηθοποιού.
THE LIFO TEAM
«Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Διεθνή / «Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Ιρανοί σκηνοθέτες και δημιουργοί της διασποράς τοποθετούνται δημόσια μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μιλώντας για «το τέλος ενός 47χρονου εφιάλτη», αλλά και για την αβεβαιότητα που ακολουθεί. Δηλώσεις, ανοιχτές επιστολές και αναρτήσεις στα social media φωτίζουν τη σύνθετη στάση της ιρανικής πολιτισμικής κοινότητας απέναντι στις εξελίξεις.
THE LIFO TEAM
Chet Hanks: «Free me» από την Κολομβία – Μπλόκο επιστροφής λόγω διαβατηρίου

Διεθνή / Ο Chet Hanks και το ελληνικό διαβατήριο που τον κράτησε στη Μεντεγίν

Ο Chet Hanks δήλωσε μέσω Instagram ότι παραμένει στην Κολομβία λόγω προβλήματος με το διαβατήριό του. Ο 35χρονος ηθοποιός και ράπερ, γιος του Tom Hanks και της Rita Wilson, εξήγησε ότι ταξίδευε με το ελληνικό του διαβατήριο και δεν είχε μαζί του το αμερικανικό, γεγονός που δυσκολεύει την επιστροφή του στις ΗΠΑ.
THE LIFO TEAM
 
 